Міноборони оновило систему контролю якості оборонної продукції

Міністерство оборони завершило трансформацію системи забезпечення якості продукції оборонного призначення. Нова модель, заснована на міжнародних стандартах НАТО та ЄС, вводить принцип тотального контролю та змінює сучасні партнерські відносини з виробниками.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Нова система якості у Міноборони

Оновлена система забезпечення якості передбачає комплексний підхід:

управління якістю на всіх етапах виробництва;

перевірка спроможності;

аудит і сертифікація;

запобігання дефектам;

інтеграція в міжнародну систему забезпечення якості та взаємне визнання з НАТО і партнерами.

Нова система базується на стандартах ISO та AQAP (НАТО), принципах управління ризиками та довіри до виробника. Головна новація полягає в законодавчо закріпленій персональній відповідальності виробника за якість продукції. Це стимулюватиме підприємства впроваджувати сучасні системи управління якістю та постійно вдосконалювати виробничі процеси.

Вже сформовано національну систему забезпечення якості, яка включає спеціалізований структурний підрозділ Міноборони та його територіальні органи, нормативно-правову базу, інформаційно-комунікаційну систему, а також механізми взаємного визнання з країнами НАТО та партнерами.

Через територіальні підрозділи Міністерство оборони здійснює аудити систем управління якістю підприємств, контролює виробничі процеси та інспектує окремі етапи виробництва. У складі цих підрозділів створено відділи забезпечення якості серійного виробництва, ремонту, розробок та модернізації, які безпосередньо супроводжуватимуть державні контракти та окремі проєкти. Вони відповідають за контроль якості високотехнологічних і дороговартісних зразків озброєння та військової техніки.

Про українську зброю

Відтепер вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення.

Додамо, що в 2025 році Міноборони вже уклало контракти з 12 українськими виробниками озброєння в рамках ініціативи "Зброя Перемоги" на суму близько 130 млрд грн.