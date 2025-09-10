Минобороны обновило систему контроля качества оборонной продукции

Министерство обороны завершило трансформацию системы обеспечения качества оборонного назначения. Новая модель, основанная на международных стандартах НАТО и ЕС, вводит принцип тотального контроля и изменяет современные партнерские отношения с производителями.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Минобороны.

Новая система качества в Минобороны

Обновленная система обеспечения качества предполагает комплексный подход:

управление качеством на всех этапах производства;

проверка способности;

аудит и сертификация;

предотвращение дефектов;

интеграция в международную систему обеспечения качества и взаимное признание с НАТО и партнерами.

Новая система основана на стандартах ISO и AQAP (НАТО), принципах управления рисками и доверии к производителю. Главное новшество заключается в законодательно закрепленной персональной ответственности производителя за качество продукции. Это будет стимулировать предприятия внедрять современные системы менеджмента качества и постоянно совершенствовать производственные процессы.

Уже сформирована национальная система обеспечения качества, которая включает специализированное структурное подразделение Минобороны и его территориальные органы, нормативно-правовую базу, информационно-коммуникационную систему, а также механизмы взаимного признания со странами НАТО и партнерами.

Через территориальные подразделения Министерство обороны осуществляет аудиты систем менеджмента качества предприятий, контролирует производственные процессы и инспектирует отдельные этапы производства. В составе этих подразделений созданы отделы качества серийного производства, ремонта, разработок и модернизации, которые будут непосредственно сопровождать государственные контракты и отдельные проекты. Они отвечают за контроль качества высокотехнологичных и дорогостоящих образцов вооружения и военной техники.

Об украинском оружии

Теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.

Добавим, что в 2025 году Минобороны уже заключило контракты с 12 украинскими производителями вооружения в рамках инициативы "Оружие Победы" на сумму около 130 млрд. грн.