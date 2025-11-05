Аграрії отримали 245,9 млн грн страхових відшкодувань у сезоні 2025 року – СК ІНГО

Аграрні підприємства отримали 245,9 млн грн страхових відшкодувань за збитки від несприятливих погодних умов у межах програми "МетеоЗахист 2025". Програму реалізують компанія Syngenta, яка є розробником засобів захисту рослин і насіння, та страхова компанія ІНГО.

Про це інформує пресслужба страхової компанії.

Згідно з повідомленням, у 2025 році до індексного страхування долучилися 739 агропідприємств з різних регіонів України, які застрахували майже 1 млн га посівів (968 тис), тоді як торік було 502 тис. га. Тому порівняно з 2024 роком застрахована площа майже подвоїлася.

Загалом оформлено 3093 страхових сертифікати, за двома третинами з них зафіксовано настання страхової події.

Усі страхові випадки за програмою визначалися автоматично, без потреби в польових оглядах. Це стало можливим завдяки індексному механізму, який базується на порівнянні супутникових показників температури та опадів (CMORPH, Nemsglobal) із наперед встановленими пороговими значеннями. У разі перевищення цих показників система автоматично фіксує страховий випадок, після чого здійснюється розрахунок відшкодування. Такий підхід забезпечує швидке й прозоре врегулювання збитків.

Найбільше звернень надійшло з південно-східних і центральних регіонів, де посуха та спека в критичні фази (цвітіння та налив зерна) спричинили найбільший недобір урожайності. За структурою причин збитків аграріїв посуха зумовила 59% загального обсягу страхових відшкодувань, спека – 41%.

Керівник відділу агропромислового страхування ІНГО Руслан Зимовець підтвердив, що другий рік поспіль посуха та висока температура стали головним фактором збитків для українських аграріїв

"Цього року, як і торік, нам вдалося якісно врегулювати збитки та виконати всі свої зобов’язання. Виплати проводилися без збоїв і в найкоротші терміни. Це дозволяє господарствам зберігати фінансову стійкість і продовжувати роботу навіть після складних погодних періодів", – додав він.

Своєю чергою керівник відділу страхових та банківських рішень компанії "Сингента" Роман Хрипко зазначив, що програма "МетеоЗахист" фундаментально трансформувала підхід українського агробізнесу до управління погодними ризиками.

"Рекордна кількість учасників цього року демонструє довіру, яку вони надають нашій програмі. Ми пишаємося, що "МетеоЗахист" вже десятиліття успішно забезпечує аграріям спокій і фінансову підтримку, продовжуючи вдосконалюватися згідно їхніх потреб. Наші фермери знають, що їхні інвестиції захищені від негативних погодних явищ", – підкреслив він.

Пресслужба компанії додала, що обсяг страхових виплат показав, як культури перенесли дефіцит вологи та високі температури у критичні фази:

за ріпаком виплати здійснювалися епізодично – близько 7% учасників переважно в центрально-східних областях;

за пшеницею відшкодування отримали приблизно 43% учасників: найбільший дефіцит вологи фіксувався на сході, в центрі та на півдні;

за посівами кукурудзи виплати проведені близько 74% учасників, із піковими сумами у найбільш уражених районах;

найвищу частку звернень сформував соняшник – близько 82% господарств із виплатами, насамперед у південно-східних регіонах.

За відгуками агровиробників, страхові виплати стали критично важливими для підтримання фінансової стабільності та збереження виробничих планів. За десять років свого існування "МетеоЗахист" перетворився з експериментального підходу на звичний інструмент управління ризиками. Той факт, що кількість господарств за рік зросла майже вдвічі, свідчить: до непередбачуваних сезонів аграрії тепер готуються інакше, ніж раніше.

Що відомо про ІНГО та Syngenta

Страхова компанія ІНГО – одна з провідних українських компаній у сфері корпоративного страхування. Вже понад 30 років надає страхові рішення для бізнесу, включаючи аграрний сектор, промисловість, транспорт, логістику, енергетику та інші галузі. Компанія володіє ліцензіями на 18 класів страхування та входить до числа лідерів ринку за обсягом премій, активів і страхових виплат. ІНГО має розвинену мережу з 25 філій, 5 відділень та 9 центрів обслуговування по всій Україні. Компанія відповідає вимогам НБУ щодо платоспроможності, прозорості структури власності та системи управління ризиками. Є учасником профільних українських і міжнародних об’єднань.

Syngenta – один зі світових лідерів у галузі аграрних інновацій, що розробляє засоби захисту рослин і насіння польових та овочевих культур. Компанія працює в понад 100 країнах світу, входить до складу Syngenta Group та налічує близько 60 000 співробітників. В Україні Syngenta вже понад 20 років надає аграріям доступ до передових технологій, інвестує в наукові розробки, підтримує партнерства з освітніми, науковими та галузевими інституціями. Діяльність компанії базується на принципах сталого розвитку, включаючи підвищення врожайності, збереження ґрунтів, біорізноманіття та покращення добробуту сільських громад.