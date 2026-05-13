Agro Ukraine Week 2026: вперше в Україні – міжнародний аграрний тиждень!

Компанія ProAgro Group оголошує про старт нової масштабної аграрної ініціативи – Agro Ukraine Week, яка вперше відбудеться в Україні з 17 по 19 червня 2026 року. Це унікальний тижневий форум, що охопить усі ключові напрями агропромислового комплексу країни та об’єднає головні галузеві події в межах єдиної брендової платформи.

Місце проведення: м. Київ, КВЦ "Парковий"

Офіційний сайт події: week.proagroukraine.com

Ключові події Agro Ukraine Week:

Agro Ukraine Summit – міжнародний саміт і стратегічна діалогова платформа щодо розвитку агропромислового сектору України та його ролі у світовій продовольчій безпеці.

Ukraine Grain Conference – міжнародна зернова конференція.

Agro Ukraine Farming – конференція з великого та малого фермерства.

FARMERS DAY – святкування Дня фермера в рамках Agro Ukraine Week зі святковою та культурною програмою.

Крім того, відбудуться такі галузеві форуми:

Grain Storage Forum (зберігання та сушіння зерна);

Grain Processing Forum (переробка зернових культур);

Agro Energy Conference (енергоефективність і ВДЕ в агросекторі)

Agtech Forum (цифрові та інноваційні агротехнології);

Innovative Technologies in Livestock Farming (інновації у тваринництві);

Compound Feed Forum (виробництво комбікормів);

Veterinary Forum (ветеринарія та біобезпека);

Processing in Livestock Farming (переробка продукції тваринництва);

Agro Invest Forum (інвестиції в агробізнес).

Чому варто бути частиною Agro Ukraine Week?

Найбільша в Україні платформа для комунікації та кооперації вітчизняного й міжнародного агробізнесу.

Можливість обмінятися досвідом, укласти нові контракти, презентувати себе на всю країну.

Унікальна атмосфера професійної взаємодії, навчання та святкування.

Цільова аудиторія події – аграрії, виробники, переробники, трейдери, фермери, галузеві асоціації, інвестори, міжнародні партнери, представники влади та науки.

Agro Ukraine Week 2026 – це більше, ніж форум. Це подія, що формує нову історію українського агросектору.

Слідкуйте за оновленнями та бронюйте місця вже зараз на сайті week.proagroukraine.com або звертайтеся за контактами:

+38 096 899 4272 | +38 067 243 3803 | [email protected]