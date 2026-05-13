Agro Ukraine Week 2026: вперше в Україні – міжнародний аграрний тиждень!
Компанія ProAgro Group оголошує про старт нової масштабної аграрної ініціативи – Agro Ukraine Week, яка вперше відбудеться в Україні з 17 по 19 червня 2026 року. Це унікальний тижневий форум, що охопить усі ключові напрями агропромислового комплексу країни та об’єднає головні галузеві події в межах єдиної брендової платформи.
Місце проведення: м. Київ, КВЦ "Парковий"
Офіційний сайт події: week.proagroukraine.com
Ключові події Agro Ukraine Week:
- Agro Ukraine Summit – міжнародний саміт і стратегічна діалогова платформа щодо розвитку агропромислового сектору України та його ролі у світовій продовольчій безпеці.
- Ukraine Grain Conference – міжнародна зернова конференція.
- Agro Ukraine Farming – конференція з великого та малого фермерства.
- FARMERS DAY – святкування Дня фермера в рамках Agro Ukraine Week зі святковою та культурною програмою.
Крім того, відбудуться такі галузеві форуми:
- Grain Storage Forum (зберігання та сушіння зерна);
- Grain Processing Forum (переробка зернових культур);
- Agro Energy Conference (енергоефективність і ВДЕ в агросекторі)
- Agtech Forum (цифрові та інноваційні агротехнології);
- Innovative Technologies in Livestock Farming (інновації у тваринництві);
- Compound Feed Forum (виробництво комбікормів);
- Veterinary Forum (ветеринарія та біобезпека);
- Processing in Livestock Farming (переробка продукції тваринництва);
- Agro Invest Forum (інвестиції в агробізнес).
Чому варто бути частиною Agro Ukraine Week?
- Найбільша в Україні платформа для комунікації та кооперації вітчизняного й міжнародного агробізнесу.
- Можливість обмінятися досвідом, укласти нові контракти, презентувати себе на всю країну.
- Унікальна атмосфера професійної взаємодії, навчання та святкування.
Цільова аудиторія події – аграрії, виробники, переробники, трейдери, фермери, галузеві асоціації, інвестори, міжнародні партнери, представники влади та науки.
Agro Ukraine Week 2026 – це більше, ніж форум. Це подія, що формує нову історію українського агросектору.
Слідкуйте за оновленнями та бронюйте
місця вже зараз на сайті week.proagroukraine.com або звертайтеся за
контактами:
+38 096 899 4272 | +38 067 243 3803 | [email protected]