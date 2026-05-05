"Алюмаш" планує виплатити понад 70% прибутку дивідендами: акціонери можуть отримати 10 млн грн

Алюміній
Компанія спрямує більшу частину прибутку за 2025 рік на виплату дивідендів акціонерам / Depositphotos

ПрАТ "Дніпровський завод “Алюмаш" має намір спрямувати 72,8% чистого прибутку за 2025 рік на дивіденди. Загальна сума виплат може скласти 10 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Open4Business.

Відповідне питання винесено на розгляд загальних зборів акціонерів, які заплановані на 9 червня 2026 року.

Згідно з матеріалами компанії, чистий прибуток за підсумками року становив 13,73 млн грн. Із цієї суми пропонується спрямувати 10 млн грн до фонду виплати дивідендів, що відповідає 72,84% прибутку. Решта — 3,73 млн грн — залишиться нерозподіленою.

Також передбачено затвердження аудиторського звіту компанії ТОВ "Гарант-Аудит" та розгляд заходів за його результатами.

Виплати дивідендів планується здійснювати безпосередньо акціонерам у період з 1 липня до 8 грудня 2026 року. Розмір дивідендів становитиме 6440 грн на одну просту іменну акцію.

Дніпровський завод "Алюмаш" працює з 1997 року та спеціалізується на виробництві алюмінієвих профілів, зокрема будівельних систем за ліцензією італійської компанії C.L.L. SPA.

Нагадаємо, що уряд затвердив обсяги дивідендів від державних компаній за результатами 2025 року. Найбільші виплати забезпечать енергетичні підприємства, зокрема "Енергоатом", “Укргідроенерго” та “Нафтогаз України”, які залишаються ключовими донорами держбюджету.

Автор:
Лариса Крупко