"Auchan Україна" вручив гранти підприємцям Тернопільщини за участі ОВА

Два локальні аграрні господарства з Тернопільської області отримали грантову підтримку від "Auchan Україна" в межах програми "Український форум фермерів. LOCAL UKRAINE 3.0". Підсумки ініціативи представили під час зустрічі команди компанії з начальником Тернопільської ОВА Тарасом Пастухом.

Під час візиту до Тернопільської обласної військової адміністрації відбулося офіційне нагородження переможців грантової програми "Auchan Україна". У зустрічі взяли участь начальник Тернопільської ОВА Тарас Пастух та команда "Auchan Україна" на чолі з комерційною директоркою Аллою Ковалевською.

У фокусі зустрічі були розвиток аграрного потенціалу області, підтримка малого підприємництва, ветеранські ініціативи та можливості співпраці між локальними виробниками, владою і ТОВ "Ашан Україна Гіпермаркет".

Грантову підтримку від Auchan цього року отримали два підприємці з Тернопільщини. Фіналіст програми – ФОП Саламаха Микола Федорович із міста Борщів, ветеран та засновник сімейного аграрного господарства "Моя ягідКО". Господарство, створене на власній земельній ділянці площею 1,37 га, спеціалізується на вирощуванні ожини та полуниці садової.

Півфіналістом програми став ФГ "Слободян Павло Михайлович" із села Жеребки Тернопільської області. Це сімейне тепличне господарство вирощує десертний виноград, ранню редиску та томати сорту "Рожеве серце" у теплиці площею 500 м². Господарство працює за стандартами екологічного землеробства, планує в майбутньому подаватись на сертифікацію "Органік Стандарт" та використовує ефективне ущільнення посадок.

Під час зустрічі підприємці представили свої господарства та плани розвитку. Учасники також обговорили, як партнерство між бізнесом, місцевою владою та виробниками може допомогти малим аграрним підприємствам масштабуватися, посилювати якість продукції та знаходити нові канали збуту.

"LOCAL UKRAINE 3.0 для нас – це не лише про грантову підтримку. Це про практичну взаємодію з локальними виробниками, які розвивають свої господарства, створюють якісний український продукт і готові зростати. Ми бачимо великий потенціал у співпраці з підприємцями з Тернопільщини та хочемо, щоб такі ініціативи допомагали малому бізнесу ставати сильнішим", – зазначила Алла Ковалевська, комерційна директорка "Auchan Україна".

Начальник Тернопільської ОВА Тарас Пастух подякував "Auchan Україна" за підтримку локальних виробників, ветеранського бізнесу та розвиток партнерства з Тернопільською областю.