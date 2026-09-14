Банк "Південний" розширює освітній проєкт Academic Hub та розпочинає співпрацю з одеськими університетами

Банк "Південний" підписав меморандуми про наукову та навчальну співпрацю з Одеським національним економічним університетом та Одеським національним університетом імені І. І. Мечникова. Партнерство передбачає спільні освітні та наукові проєкти в межах Academic Hub Pivdenny – освітнього майданчика, який поєднує університетське середовище та реальний бізнес.

Мета співпраці – дати студентам більше можливостей отримувати практичні знання, безпосередньо спілкуватися з представниками бізнесу та краще розуміти, як працює економіка за межами університетської аудиторії.

"Успіх компанії насамперед залежить від людей – від того, наскільки вони можуть розкрити свої таланти й розвивати їх у роботі. Саме тому ми створили Academic Hub – щоби допомогти молодим фахівцям раніше зрозуміти, що їм цікаво, у якій сфері вони хочуть розвиватися і як будувати власну кар’єру. Ми хочемо, щоби студенти вірили, що в Україні можна професійно зростати, підвищувати свою цінність на ринку та реалізовувати свої здібності", – підкреслила Алла Ванецьянц, голова правління банку "Південний".

Освітній проєкт банку Academic Hub Pivdenny працює вже два з половиною роки у партнерстві з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка. За цей час студенти отримали можливість навчатися у представників бізнесу, працювати з практичними кейсами та краще розуміти, як університетські знання застосовуються у професійному середовищі.

Досвід цього партнерства став основою для подальшого розвитку ініціативи. Співпраця з одеськими вишами – наступний крок у масштабуванні проєкту та підтримці економічної освіти.

Партнерство також передбачає участь представників бізнесу в розробленні та перегляді освітніх програм. Така взаємодія допомагає університетам враховувати актуальні потреби роботодавців і давати студентам краще розуміння того, які знання та навички потрібні їм на старті професійного шляху.

"Для нас буде дуже корисною ця співпраця, тому що сучасне викладання економіки не може існувати без вивчення успішних бізнес-кейсів, які, безсумнівно, є у багаторічній історії роботи банку "Південний". Незважаючи на всі труднощі нашого сьогодення, ми раді, що можемо надати молоді всі умови для навчання і майбутнього розвитку", – зазначив Анатолій Ковальов, ректор ОНЕУ.

"Ми вже тісно співпрацюємо з банком "Південний" у межах підготовки студентів як майбутніх фахівців – менеджерів, спеціалістів бухгалтерського обліку, фінансистів та економістів. Сподіваюся, що наш новий вектор співпраці теж буде успішним і для молоді, і для банку", – поділився ректор ОНУ Вячеслав Труба.

Для "Південного" підтримка економічної освіти є одним із напрямів відповідальної взаємодії з молоддю. Для банку, який працює з корпоративним бізнесом, така співпраця також дає можливість бути залученим до підготовки майбутніх фахівців – через практичний досвід, знайомство студентів із реальним бізнесом та професійні можливості ще під час навчання.

Розширення Academic Hub Pivdenny на одеські університети продовжує вже започатковану роботу та відкриває нові можливості для взаємодії студентів, викладачів і бізнесу.

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