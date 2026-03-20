Без електропостачання залишаються споживачі у чотирьох областях: де немає світла
20 березня внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.
Як інформує Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.
Зазначається, що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів.
Графіки відключень світла
У Міненерго зауважили, що з 08:00 до кінця доби в усіх регіонах України застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості.
Також у частині регіонів, а у вечірні години – по всій території України до 22:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.
Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.
Водночас споживачів закликають ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему
Нагадаємо, дефіцит електроенергії в Україні знизився до 1 ГВт порівняно з 5–6 ГВт взимку. Це дає змогу пом’якшити графіки планових відключень для споживачів.