Без електропостачання залишаються споживачі у чотирьох областях: де немає світла

20 березня внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів.

Графіки відключень світла

У Міненерго зауважили, що з 08:00 до кінця доби в усіх регіонах України застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості.

Також у частині регіонів, а у вечірні години – по всій території України до 22:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Водночас споживачів закликають ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему

Нагадаємо, дефіцит електроенергії в Україні знизився до 1 ГВт порівняно з 5–6 ГВт взимку. Це дає змогу пом’якшити графіки планових відключень для споживачів.