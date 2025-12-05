БФ Dental Help UA запустив новий проєкт тотальної стоматологічної реабілітації ветеранів

Благодійний фонд Dental Help UA, який цьогоріч відзначив третю річницю діяльності, оголосив про запуск нового проєкту "Місія: повне відновлення". Ініціатива має на меті забезпечити повну стоматологічну реабілітацію ветеранів із найскладнішими клінічними випадками.

Мова йде про тих, хто має повну або часткову адентію (беззубість) внаслідок мінно-вибухових травм чи поранень щелепно-лицевої ділянки.

За умовами нового проєкту, фонд надаватиме імпланти та компоненти лікування, а також виділяє фінансування найдорожчої частини реабілітації. Також Dental Help UA покриває ортопедичний етап спільно з лабораторіями-партнерами фонду. Відбір пацієнтів здійснює Рада Dental Help UA, в основі лежать заявки, які подають стоматологічні клініки-учасники проєкту.

До програми можуть потрапити ветерани, які:

мають тяжкі щелепно-лицеві поранення;

потребують тотальної стоматологічної реабілітації;

мотивовані пройти лікування до кінця;

не мають шкідливих звичок та мають базовий рівень гігієнічної культури;

погоджуються на публічне висвітлення історії для забезпечення прозорості.

Клініки можуть подавати заявки щомісяця до 30 числа (у лютому — до 28). Листи приймаються на електронну адресу фонду: [email protected] У темі потрібно вказати: "Тотальна реабілітація".

"Сьогодні тисячі військових повертаються із повною або частковою втратою зубів, а тотальні реабілітації стали життєво необхідними. Проєкт "Місія: повне відновлення" – це наш спосіб дати лікарям можливість лікувати найскладніші випадки, а ветеранам отримати не лише нову усмішку, а й можливість якісно адаптуватися в соціумі та рухатися вперед", - зазначила Олена Полікарчик, засновниця БФ Dental Help UA.

За три роки роботи фонд Dental Help UA у межах проєкту "Поверни усмішку Герою" уже допоміг понад 2200 українським ветеранам отримати необхідне стоматологічне лікування, включно з імплантацією, протезуванням і складними реконструкціями. До ініціатив фонду долучилося понад 330 стоматологічних клінік та 13 зуботехнічних лабораторій з усієї України.