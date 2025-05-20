Бізнес та населення зможуть приєднатися до електричних мереж "Укрзалізниці": як це зробити

АТ "Укрзалізниця" у тестовому режимі запустило оновлений онлайн-сервіс приєднання до електромереж компанії. Відтепер побутові споживачі та бізнес-клієнти можуть скористатися послугою через "е.Портал УЗ-Карго".

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу УЗ.

Передбачається, що новий сервіс забезпечить прозорий, швидкий і зручний процес приєднання до електромережі, покращить якість обслуговування користувачів та забезпечить контроль над адміністративними процесами підключення, а також дасть змогу зміцнити позиції "Укрзалізниці" як учасника енергетичного ринку України.

Про новий сервіс

Як повідомляють в УЗ, функціональність нового сервісу містить:

подання заяв на приєднання в електронному вигляді;

опрацювання та погодження заяв у режимі онлайн;

взаємодію при розробці технічних умов засобами порталу;

формування рахунків для оплати послуг та їх доступність в особистому кабінеті користувача;

підписання документів електронним цифровим підписом;

інформування замовника про статус виконання технічних та організаційних заходів.

Також заплановано:

надсилання повідомлень клієнтам в особистому кабінеті та через електронні засоби зв’язку (e-mail і месенджери);

наявність чатбота для оперативної комунікації.

Як наголошують в УЗ, ці оновлення мають значно покращити якість сервісу та швидкість взаємодії.

"Укрзалізниця" входить до п’ятірки найбільших розподільчих компаній України за протяжністю електромережі та обсягами перетоку. УЗ є єдиним оператором на українському енергоринку, через мережу якого можливо здійснювати транзит електроенергії у разі пошкодження мереж НЕК "Укренерго".

"Укрзалізниця" побудує розподілену генерацію електроенергії

АТ “Укрзалізниця” найближчим часом побудує розподілену генерацію електроенергії. Вона забезпечуватиме потреби компанії та споживачів, які приєднані до мереж товариства. З цією метою створено окрему юридичну особу - ТОВ "УЗ Енерго".

Новостворена компанія "УЗ Енерго" має побудувати у різних регіонах України газові електростанції загальною потужністю до 250 МВт.

Насамперед вони будуть встановлені в обласних центрах та приєднані до мереж товариства, від яких заживлені об’єкти залізничного транспорту, соціальної сфери, а також об’єкти критичної інфраструктури інших галузей економіки.

"Укрзалізниця", як оператор системи розподілу електроенергії, має понад 100 тисяч приєднаних споживачів.