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Бізнес та населення зможуть приєднатися до електричних мереж "Укрзалізниці": як це зробити
АТ "Укрзалізниця" у тестовому режимі запустило оновлений онлайн-сервіс приєднання до електромереж компанії. Відтепер побутові споживачі та бізнес-клієнти можуть скористатися послугою через "е.Портал УЗ-Карго".
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу УЗ.
Передбачається, що новий сервіс забезпечить прозорий, швидкий і зручний процес приєднання до електромережі, покращить якість обслуговування користувачів та забезпечить контроль над адміністративними процесами підключення, а також дасть змогу зміцнити позиції "Укрзалізниці" як учасника енергетичного ринку України.
Про новий сервіс
Як повідомляють в УЗ, функціональність нового сервісу містить:
- подання заяв на приєднання в електронному вигляді;
- опрацювання та погодження заяв у режимі онлайн;
- взаємодію при розробці технічних умов засобами порталу;
- формування рахунків для оплати послуг та їх доступність в особистому кабінеті користувача;
- підписання документів електронним цифровим підписом;
- інформування замовника про статус виконання технічних та організаційних заходів.
Також заплановано:
- надсилання повідомлень клієнтам в особистому кабінеті та через електронні засоби зв’язку (e-mail і месенджери);
- наявність чатбота для оперативної комунікації.
Як наголошують в УЗ, ці оновлення мають значно покращити якість сервісу та швидкість взаємодії.
"Укрзалізниця" входить до п’ятірки найбільших розподільчих компаній України за протяжністю електромережі та обсягами перетоку. УЗ є єдиним оператором на українському енергоринку, через мережу якого можливо здійснювати транзит електроенергії у разі пошкодження мереж НЕК "Укренерго".
"Укрзалізниця" побудує розподілену генерацію електроенергії
АТ “Укрзалізниця” найближчим часом побудує розподілену генерацію електроенергії. Вона забезпечуватиме потреби компанії та споживачів, які приєднані до мереж товариства. З цією метою створено окрему юридичну особу - ТОВ "УЗ Енерго".
Новостворена компанія "УЗ Енерго" має побудувати у різних регіонах України газові електростанції загальною потужністю до 250 МВт.
Насамперед вони будуть встановлені в обласних центрах та приєднані до мереж товариства, від яких заживлені об’єкти залізничного транспорту, соціальної сфери, а також об’єкти критичної інфраструктури інших галузей економіки.
"Укрзалізниця", як оператор системи розподілу електроенергії, має понад 100 тисяч приєднаних споживачів.