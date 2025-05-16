Бізнесмена Олександра Громика підозрюють у постачанні китайських дронів за завищеними цінами під виглядом власних розробок

Україні необхідно викоренити корупційні схеми, за яких нечесні постачальники продають державі китайські дрони за завищеними цінами, представляючи їх як власне виробництво.

Про це у статті на Цензор.НЕТ заявив військовий Сергій Штепа, який є десантником ЗСУ, а також соціологом і блогером.

"Коли я бачу, як деякі бізнесмени займаються "переклеюванням шильдіків" на китайських виробах, видаючи їх за українські, американські чи марсіанські та накручуючи ціну в рази, то це вже питання не до совісті окремих бізнесменів, а до правоохоронних органів та тих, хто підписує контракти на постачання цього озброєння за завищеними цінами", - зазначає військовий.

Як приклад він згадує українського підприємця Олександра Громика та його KTD Group (колись займався виготовленням техніки під брендом Saturn), яких чеські журналісти-розслідувачі HlidaciPes викрили на "перевезенні китайських безпілотників через Чехію та підробці митних документів, щоб завищити вартість цих дронів". Вказується, що компанія Громика KTD Jupiter через чеську KTD iHome s.r.o. постачає умовно дешеві китайські БПЛА, видаючи їх за власну розробку та виставляючи відповідно збільшений цінник у державних контрактах.

"Я розумію, що 2022/23 роки ми пройшли під гаслом "краще зброя за будь-яку ціну ніж дешеве нічого", але зараз вже 2025 рік. Такі схеми давно втратили ареол забезпечення армії та стали виключно способом наживи. Толерувати їх не можна в жодному разі. Це прямий удар по обороноздатності України" — заявив Штепа.

За його словами, потужностей з виробництва власних БПЛА та їхнього випробування на жодному з підприємств Громика немає (хоча Олександр Громико стверджує зворотнє), а судячи з його фотографій у соцмережах, ці безпілотники насправді збираються в Китаї.

При цьому, зазначив Штепа, Громико збирає донати на купівлю в нього дронів Jupiter Hunter-1 UAV (electric) та Jupiter Hunter-1B UAV через платформу Brave 1. Десантник вважає, що єдиним виходом є масштабування власного виробництва в Україні та залучення грошей партнерів на це.

Першим прикладом подібного співробітництва стала Данія, що минулого року направила 535 млн євро на виробництво САУ, дронів, протитанкових засобів та ракет саме в Україні.

"Наш власний ОПК не критично, а катастрофічно недозавантажений. І Громико та йому подібні гальмують масштабування виробництва зброї в Україні. За "Чеську ініціативу" ми дякуємо, але масштабувати необхідно саме "Данську ініціативу". Це питання раціонального використання ресурсів, від чого напряму залежать наші спроможності на фронті", — зазначив військовий.