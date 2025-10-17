Британський баристер використав ШІ для підготовки до судового засідання та надав вигадані справи

Імміграційного баристера Чоудхурі Рахмана звинуватили у використанні генеративного ШІ, схожого на ChatGPT, під час підготовки до судового слухання – після того, як у його документах виявили вигадані або нерелевантні судові справи.

Про це пише Delo.ua з посиланням на публікацію The Guardian.

Суддя Марк Бланделл з Апеляційного імміграційного трибуналу Великої Британії встановив, що юрист використав штучний інтелект для підготовки матеріалів і не перевірив точність отриманих даних. Більше того, Рахман, за словами судді, намагався приховати факт застосування ШІ, чим "змарнував" час трибуналу.

Справу, яка призвела до викриття, порушили дві сестри з Гондурасу, що просили притулку у Великій Британії, заявивши про переслідування злочинним угрупованням. Рахман представляв їхні інтереси, але його аргументи були відхилені.

Під час розгляду апеляції суддя звернув увагу, що з 12 цитованих "прецедентів" частина не існувала взагалі, а решта не підтверджували правові позиції, на які посилався юрист.

У рішенні суддя зазначив: "Пан Рахман, схоже, нічого не знав про жоден із прецедентів, на які він посилався у підставах апеляції, яку нібито підготував у липні цього року. Здається, він узагалі не збирався звертатися до жодного з цих рішень у своїх виступах".

Бланделл дійшов висновку, що єдиним реалістичним поясненням є те, що Рахман суттєво покладався на генеративний штучний інтелект при підготовці апеляції й намагався це замаскувати під час слухання.

Суддя повідомив, що розглядає можливість передати справу до Ради з етичних стандартів адвокатури (Bar Standards Board).

Нагадаємо, баристер (англ. barrister) – офіційний юридичний термін, який використовується для позначення адвоката, що має право виступати в судах вищої інстанції (переважно у Великій Британії та деяких інших країнах загального права).