Будівництво тунелю під Дніпром може тривати роками, а його подальша експлуатація потребуватиме значних витрат. Лише на проєктування потрібно хоча б півтора роки.

Як пише Dilo, про це заявив кандидат технічних наук, доцент кафедри мостів, тунелів та гідротехнічних споруд Національного транспортного університету, інженер-проєктувальник Андрій Корецький, передає УНІАН.

За словами експерта, для початку потрібно вибрати оптимальне місце для тунелю, зібрати вихідні дані та підготувати проєкт, і лише цей етап займе не менше півтора року.

Корецький також розповів, що тунелі споруджує специфічна машина, тунелепрохідницький комплекс. І це не звичайна техніка, яку можна просто десь замовити. Вона досить часто узагалі виготовляється під конкретний проєкт.

"Виготовлення цих комплексів так само може стати вузьким місцем в терміні реалізації", - зауважив експерт.

Загалом, за його оцінкою, на будівництво тунелю може піти від п'яти років, не враховуючи ризиків ударів та їх наслідків.

Вартість та строки будівництва тунелю під Дніпром у Києві

Раніше міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник заявляв, що будівництво найпростішого тунелю без метрополітену під Дніпром у Києві може коштувати 400-500 млн доларів. Реалізація проєкту триватиме близько двох-трьох років.

Також народний депутат Олександр Качура публікував офіційний лист від американської компанії Robbins та американо-канадської компанії ABROOK inc із пропозицією українському уряду щодо тунелів під Дніпром.

На прохідку тунелю завдовжки 500-3000 м озвучувались орієнтовні строки прохідницьких робіт від 3 до 12 місяців від моменту, коли всі технічні деталі вже остаточно погоджені.

Раніше повідомлялося, що американський консорціум пропонував українському уряду побудувати в Києві тунель під Дніпром за механізмом державно-приватного партнерства.

Проєкт передбачав тунель від Галицької площі через район бульвару Тараса Шевченка до станції метро "Бориспільська".

Водночас перспективи реалізації такого масштабного проєкту викликають сумніви в експертів. Зокрема, фахівець з транспортного планування Дмитро Беспалов вважає, що в умовах війни та обмежених бюджетних ресурсів України будівництво тунелю не є пріоритетним завданням. На його думку, тунель під Дніпром не наближає розв'язання транспортної проблеми сполучення берегів Києва. На проєктування такого будівництва знадобиться щонайменше два роки, а на будівництво - щонайменше п’ять.

Спорудити тунель під річкою

До речі, тунелі під Дніпром у Києві вже намагалися будувати, ще у 1930-х. Напередодні Другої світової в столиці розгорнули "Будівництво №1", відоме як "сталінське метро". Планували прокласти два тунелі з Оболоні на сучасну Троєщину та з Жукового острова на Осокорки. Роботи так і не закінчили.

Загалом, спорудити тунель під річкою цілком реально. Усе впирається лише у складну гідрогеологію Києва та мільярдні бюджети.

У Києві побудують переправи через Дніпро

Нагадаємо, у Києві планують розпочати будівництво кількох насипних дамб із понтонними переправами через Дніпро на випадок пошкодження наявних мостів. У перспективі розглядають і будівництво тунелю під річкою. Роботи можуть тривати до трьох місяців, а переправи мають забезпечити щонайменше половину пропускної спроможності нинішніх мостів.

Київ планує спрямувати 1 млрд грн на будівництво комбінованих водних переправ через Дніпро та під'їзних шляхів до них. Місця розміщення переправ визначатиме військове командування.

Альтернативні шляхи через річку Дніпро в Києві включатимуть понтонні мости та пороми, але вони матимуть і обмеження на певний вид транспорту, і на обсяги пасажиропотоку.