Строительство тоннеля под Днепром может занять годы, а его дальнейшая эксплуатация потребует значительных затрат. Только на проектирование нужно хотя бы полтора года.

Об этом заявил кандидат технических наук, доцент кафедры мостов, тоннелей и гидротехнических сооружений Национального транспортного университета, инженер-проектировщик Андрей Корецкий, передает УНИАН.

По словам эксперта, для начала нужно выбрать оптимальное место для тоннеля, собрать исходные данные и подготовить проект, и только этот этап займет не менее полутора лет.

Корецкий также рассказал, что туннели сооружает специфическая машина, туннелепроходческий комплекс. И это не обычная техника, которую можно просто заказать где-то. Она довольно часто вообще производится под конкретный проект.

"Изготовление этих комплексов также может стать узким местом в сроке реализации", - отметил эксперт.

В целом, по его оценке, на строительство тоннеля может уйти от пяти лет без учета рисков ударов и их последствий.

Стоимость и сроки строительства тоннеля под Днепром

Ранее министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николай Калашник заявлял, что строительство простейшего тоннеля без метрополитена под Днепром в Киеве может стоить 400-500 млн долларов. Реализация проекта будет длиться около двух-трех лет.

Также народный депутат Александр Качура публиковал официальное письмо от американской компании Robbins и американо-канадской компании ABROOK inc с предложением украинскому правительству по тоннелям под Днепром.

На проходку тоннеля длиной 500-3000 м озвучивались ориентировочные сроки проходческих работ от 3 до 12 месяцев с момента, когда все технические детали окончательно согласованы.

Ранее сообщалось, что американский консорциум предлагал украинскому правительству построить в Киеве тоннель под Днепром по механизму государственно-частного партнерства.

Проект предусматривал туннель от Галицкой площади через район бульвара Тараса Шевченко до станции метро "Бориспольская".

В то же время, перспективы реализации такого масштабного проекта вызывают сомнения у экспертов. В частности, специалист по транспортному планированию Дмитрий Беспалов считает, что в условиях войны и ограниченных бюджетных ресурсов Украины строительство тоннеля не является приоритетной задачей. По его мнению, тоннель под Днепром не приближает решение транспортной проблемы сообщения берегов Киева. На проектирование такого строительства понадобится не менее двух лет, а на строительство – не менее пяти.

Соорудить тоннель под рекой

Кстати, тоннели под Днепром в Киеве уже пытались строить еще в 1930-х. В преддверии Второй мировой в столице развернули "Строительство №1", известное как "сталинское метро". Планировали проложить два тоннеля из Оболони на современную Троещину и Жукового острова на Осокорки. Работы так и не кончили.

В общем, соорудить тоннель под рекой вполне реально. Все упирается только в сложную гидрогеологию и миллиардные бюджеты.

В Киеве построят переправы через Днепр

Напомним, в Киеве планируют начать строительство нескольких насыпных дамб с понтонными переправами через Днепр на случай повреждения существующих мостов. В перспективе рассматривают и строительство тоннеля под рекой. Работы могут длиться до трех месяцев, а переправы должны обеспечить не менее половины пропускной способности нынешних мостов.

Киев планирует направить 1 млрд. грн. на строительство комбинированных водных переправ через Днепр и подъездных путей к ним. Места размещения переправ будет определять военное командование.

Альтернативные пути через реку Днепр в Киеве будут включать понтонные мосты и паромы, но будут иметь и ограничения на определенный вид транспорта, и на объемы пассажиропотока.