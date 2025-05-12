Чергова атака на залізницю: РФ ударила по локомотиву

12 травня на Донеччині російський ударний безпілотник вчергове атакував цивільну залізничну інфраструктуру. Удар було завдано безпосередньо по локомотиву вантажного поїзда.

Про це повідомила "Укрзалізниця".

Унаслідок обстрілу машиніст отримав уламкове поранення ноги. Йому оперативно надали медичну допомогу та госпіталізували.

Стан постраждалого оцінюється як стабільний, його життю нічого не загрожує.

"Попри небезпеку роботи на дільницях поблизу лінії фронту - машиністи "Укрзалізниці" сміливо продовжують працювати, в бронежилетах та шоломах, з медичними комплектами для надання допомоги, а головне - беручи на себе ризик та відповідальність, адже критично важливо зберігати рух там, де ще є така можливість", - йдеться в повідомленні.

В УЗ зазначили, що ворожа атака не зупинила рух поїздів.

Нагадаємо, у ніч на 2 травня російські війська завдали удару по локомотиворемонтному заводу в Запоріжжі.