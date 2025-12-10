Ціни на пальне 10 грудня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

Сьогодні, 10 грудня 2025 року (середа), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 63,15 грн (+1 коп.) А-95 58,35 грн (+2 коп.) А-92 56,75 грн (0 коп.) ДП 58,38 грн (+2 коп.) Газ 35,36 грн (+13 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 64,99 61,99 61,99 36,99 UPG 61,90 58,90 58,90 35,01 WOG 64,99 61,99 61,99 36,98 УКРНАФТА 62,99 58,99 56,99 58,99 35,23 SOCAR 64,13 60,99 60,70 35,55 AMIC 61,64 58,96 58,99 35,63 БРСМ-Нафта 54,10 53,99 33,78

Нагадаємо, видобуток сирої нафти в Росії минулого місяця становив у середньому 9,43 мільйона барелів на день, що значно нижче за квоту ОПЕК+.