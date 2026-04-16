Ціни на пальне 16 квітня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 16 квітня 2026 року (четвер), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|76,58 грн (-51 коп.)
|А-95
|73,12 грн (-2 коп.)
|А-92
|67,34 грн (+2 коп.)
|ДП
|91,39 грн (-1 коп.)
|Газ
|49,17 грн (0 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|79,90
|76,90
|93,90
|49,90
|UPG
|77,00
|74,00
|92,00
|49,00
|WOG
|79,90
|76,90
|93,90
|49,90
|УКРНАФТА
|69,90
|69,90
|66,90
|89,50
|49,90
|SOCAR
|78,85
|75,99
|92,85
|49,55
|AMIC
|74,16
|71,10
|90,57
|48,76
|БРСМ-Нафта
|69,94
|88,99
|47,61
Нагадаємо, у березні 2026 року обсяги реалізації бензину, дизеля та газу досягли 710 млн літрів. Це найвищий показник березневих продажів щонайменше з 2024 року. Порівняно з лютим обсяги зросли на 14 %, а відносно березня минулого року — майже на 18 %.