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Ціни на пальне 19 лютого 2025 року: скільки коштує бензин сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 19 лютого 2025 року (середа), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
- Бензин А-95 преміум: 60,18 грн (+6 коп.);
- Бензин А-95: 56,89 грн (-1 коп.);
- Бензин А-92: 53,99 грн (+1 коп.);
- Дизельне паливо: 55,28 грн (-1 коп.);
- Газ автомобільний: 37,05 грн (-1 коп.).
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.
OKKO
- Бензин А-95 преміум: 61,99 грн;
- Бензин А-95: 59,99 грн;
- Дизельне паливо: 58,99 грн;
- Газ автомобільний: 38,99 грн.
UPG
- Бензин А-95 преміум: 58,00 грн;
- Бензин А-95: 56,00 грн;
- Дизельне паливо: 55,00 грн;
- Газ автомобільний: 37,01 грн.
WOG
- Бензин А-95 преміум: 61,99 грн;
- Бензин А-95: 59,99 грн;
- Дизельне паливо: 58,99 грн;
- Газ автомобільний: 38,98 грн.
УКРНАФТА
- Бензин А-95 преміум: 57,94 грн;
- Бензин А-95: 55,94 грн;
- Бензин А-92: 53,86 грн;
- Дизельне паливо: 54,46 грн;
- Газ автомобільний: 35,99 грн.
SOCAR
- Бензин А-95 преміум: 61,32 грн;
- Бензин А-95: 59,49 грн;
- Дизельне паливо: 57,99 грн;
- Газ автомобільний: 38,16 грн.
AMIC
- Бензин А-95 преміум: 58,82 грн;
- Бензин А-95: 56,49 грн;
- Дизельне паливо: 54,75 грн;
- Газ автомобільний: 36,36 грн.
БРСМ-Нафта
- Бензин А-95: 53,82 грн;
- Дизельне паливо: 50,40 грн;
- Газ автомобільний: 35,22 грн.
Нагадаємо, 1 січня 2025 року розпочався другий етап підвищення акцизного податку на пальне, що передбачено Законом України №3878-IX від 18 липня 2024 року. Відсьогодні акциз на дизельне пальне для аграріїв збільшився до €215,7 за 1000 л з €177,6.