Ціни на пальне 20 жовтня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

Сьогодні, 20 жовтня 2025 року (понеділок), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 63,43 грн (-1 коп.) А-95 58,69 грн (- 4 коп.) А-92 57,25 грн (0 коп.) ДП 55,85 грн (-5 коп.) Газ 34,44 грн (-1 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 64,99 61,99 58,99 35,99 UPG 61,90 58,90 55,90 34,02 WOG 64,99 61,99 58,99 35,98 УКРНАФТА 62,99 59,49 57,49 56,49 34,49 SOCAR 63,49 60,82 57,66 34,65 AMIC 61,99 58,91 56,99 56,10 33,21 БРСМ-Нафта 53,96 50,56 32,60

Нагадаємо, міністри енергетики Європейського Союзу в понеділок підтримали пропозиції блоку щодо поступової відмови від імпорту російської нафти та газу до січня 2028 року. За пропозицією Ради ЄС, заборона на імпорт російського газу вводиться з 1 січня 2026 року з перехідним періодом у два роки.