Ціни на пальне 24 грудня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 24 грудня 2025 року (середа), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|63,11 грн (-6 коп.)
|А-95
|58,27 грн (-5 коп.)
|А-92
|56,61 грн (0 коп.)
|ДП
|58,16 грн (-14 коп.)
|Газ
|37,51 грн (-13 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|64,99
|61,99
|61,99
|38,99
|UPG
|61,90
|58,90
|58,90
|37,58
|WOG
|64,99
|61,99
|61,99
|38,98
|УКРНАФТА
|62,99
|58,99
|56,99
|58,99
|38,44
|SOCAR
|64,13
|60,99
|60,70
|38,41
|AMIC
|61,64
|58,99
|59,02
|37,73
|БРСМ-Нафта
|53,92
|53,88
|35,55
Зауважимо, на АЗС ціни на бензин та дизель за минулий тиждень залишились переважно незмінними. Середня ціна бензину А-95 на АЗС знизилась на 4 коп./л до 59,12 грн/л, а середня ціна дизпального знизилась на 6 коп./л до 58,90 грн/л. Детальніше про ціни на бензин та автогаз читайте в матеріалі Delo.ua.