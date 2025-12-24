Ціни на пальне 24 грудня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

Сьогодні, 24 грудня 2025 року (середа), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 63,11 грн (-6 коп.) А-95 58,27 грн (-5 коп.) А-92 56,61 грн (0 коп.) ДП 58,16 грн (-14 коп.) Газ 37,51 грн (-13 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 64,99 61,99 61,99 38,99 UPG 61,90 58,90 58,90 37,58 WOG 64,99 61,99 61,99 38,98 УКРНАФТА 62,99 58,99 56,99 58,99 38,44 SOCAR 64,13 60,99 60,70 38,41 AMIC 61,64 58,99 59,02 37,73 БРСМ-Нафта 53,92 53,88 35,55

Зауважимо, на АЗС ціни на бензин та дизель за минулий тиждень залишились переважно незмінними. Середня ціна бензину А-95 на АЗС знизилась на 4 коп./л до 59,12 грн/л, а середня ціна дизпального знизилась на 6 коп./л до 58,90 грн/л. Детальніше про ціни на бензин та автогаз читайте в матеріалі Delo.ua.