- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Ціни на пальне 25 лютого 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 25 лютого 2026 року (середа), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|66,62 грн (+38 коп.)
|А-95
|61,78 грн (+24 коп.)
|А-92
|59,69 грн (0 коп.)
|ДП
|61,48 грн (+24 коп.)
|Газ
|38,52 грн (0 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|68,99
|65,99
|65,99
|39,99
|UPG
|64,90
|61,90
|61,90
|38,25
|WOG
|68,99
|65,99
|65,99
|39,98
|УКРНАФТА
|65,99
|62,99
|59,99
|62,99
|38,94
|SOCAR
|67,13
|63,99
|63,70
|39,41
|AMIC
|64,49
|61,94
|61,94
|37,85
|БРСМ-Нафта
|58,58
|56,81
|36,86
Нагадаємо, ціни на нафту у середу, 25 лютого, зафіксувалися поблизу семимісячних максимумів через загрозу військового конфлікту між США та Іраном, який може порушити постачання сировини.