Ціни на пальне 30 червня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95 .

Сьогодні, 30 червня 2026 року (вівторок), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 78,74 грн (+51 коп.) А-95 74,59 грн (-4 коп.) А-92 68,85 грн (0 коп.) ДП 76,19 грн (-22коп.) Газ 40,65 грн (-7 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 81,90 78,90 79,90 41,90 UPG 75,90 73,90 74,10 39,40 WOG 81,90 78,90 79,90 41,90 УКРНАФТА 76,90 73,90 68,90 74,90 39,40 SOCAR 80,76 77,90 79,76 41,47 AMIC 76,45 73,73 75,15 40,26 БРСМ-Нафта 70,58 71,66 38,86

Нагадаємо, що через розрядку напруги навколо Ормузької протоки та мирну угоду між США та Іраном ціни на нафту падають на 10% другий тиждень поспіль. Гуртові ціни на пальне вже пішли донизу, а за ними готується рушити й роздріб. Експерти яких опитало Delo.ua, розповіли скільки в липні коштуватимуть дизель, бензин та автогаз.