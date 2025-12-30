Ціни на пальне 30 грудня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

Сьогодні, 30 грудня 2025 року (вівторок), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 62,87 грн (+0 коп.) А-95 58,28 грн (+8 коп.) А-92 56,60 грн (-0 коп.) ДП 58,28 грн (+16 коп.) Газ 37,62 грн (+5 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 64,99 61,99 61,99 38,99 UPG 61,90 58,90 58,90 37,60 WOG 64,99 61,99 61,99 38,98 УКРНАФТА 62,99 58,99 56,99 58,99 38,44 SOCAR 64,13 60,99 60,70 38,41 AMIC 61,64 58,99 59,04 37,73 БРСМ-Нафта 54,01 53,88 35,59

Зауважимо, за оцінкою експертів та учасників ринку, яких опитало Delo.ua, через високу маржу мереж та зниження попиту на пальне здорожчання бензину, дизпалива та автогазу на АЗС у січні не відбудеться.