Ціни на пальне 4 листопада 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 4 листопада 2025 року (вівторок), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|63,32 грн (0 коп.)
|А-95
|58,34 грн (0 коп.)
|А-92
|56,78 грн (0 коп.)
|ДП
|56,41 грн (+12 коп.)
|Газ
|34,33 грн (0 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|64,99
|61,99
|59,99
|35,99
|UPG
|61,90
|58,90
|56,90
|34,03
|WOG
|64,99
|61,99
|59,99
|35,98
|УКРНАФТА
|62,99
|58,99
|56,99
|56,99
|34,49
|SOCAR
|63,56
|60,85
|58,56
|34,41
|AMIC
|61,99
|58,94
|56,99
|57,04
|33,20
|БРСМ-Нафта
|53,99
|51,79
|32,62
Нагадаємо, коаліція виробників ОПЕК+ домовилася про зміну своєї стратегії, вирішивши незначно збільшити видобуток нафти у грудні, але повністю призупинити його зростання протягом першого кварталу 2026 року.