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Дефіцит квитків на поїзди: попит зріс до 340 тисяч запитів на добу

поїзд
В "Укрзалізниці" розповіли, чому дедалі складніше купити квиток / Depositphotos

“Укрзалізниця” увійшла в найгарячіший період літнього сезону та фіксує рекордний попит на поїздки. Щодня компанія отримує близько 340 тисяч запитів на квитки та перевозить понад 80 тисяч пасажирів.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

Дефіцит квитків на поїзди

 У найближчі тижні попит лише зростатиме: якщо зараз на одне місце претендують у середньому чотири пасажири, то надалі цей показник може зрости до шести-семи охочих, наголошують в компанії.

Щоб пояснити ситуацію з наявністю квитків та забезпечити максимальну прозорість, "Укрзалізниця" продовжує практику регулярних літніх звітів. Як і торік, компанія щотижня публікуватиме статистику щодо перевезень дитячих груп і військовослужбовців, інформацію про найпопулярніші маршрути та реальні можливості перевізника.

За перший тиждень літа послугами залізниці скористалися 472 873 пасажири. Найбільш завантаженим став поїзд №104 сполученням Львів - Лозова, який перевіз понад 13 тисяч людей. Загалом протягом трьох літніх місяців Укрзалізниця планує перевезти близько 7 мільйонів пасажирів.

У компанії наголошують, що головним способом гарантовано отримати квиток залишається завчасне планування поїздки. Продаж квитків відкривається за 20 днів до відправлення, тому ранній моніторинг маршрутів суттєво підвищує шанси на успішне бронювання.

Також пасажирам рекомендують користуватися функцією автоматичного викупу квитків у застосунку "Укрзалізниці". Достатньо обрати потрібний маршрут і дату поїздки, після чого система автоматично оформить покупку, щойно місце з’явиться у продажу.

Нагадаємо, “Укрзалізниця” з 28 червня оновлює графік руху поїздів, адаптуючи його до сезонного попиту. У новому розкладі - 12 додаткових рейсів, прискорені маршрути, збільшення кількості щоденних поїздів та розширення сполучення з Карпатами й Закарпаттям. Продаж квитків уже відкрито.

Автор:
Ольга Опенько