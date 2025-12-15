Держава вкладе 30 млрд грн у програму "єОселя" через "Укрфінжитло"

Кабінет міністрів ухвалив рішення докапіталізувати ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло") ще на 30 млрд грн. Збільшення статутного капіталу буде здійснено шляхом обміну облігацій внутрішньої державної позики на акції додаткової емісії компанії, яка реалізує державну програму "єОселя".

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна".

Збільшення капіталу "Укрфінжитло"

Згідно з постановою Кабінету міністрів №1640 від 12 грудня, опублікованою на урядовому порталі, для докапіталізації "Укрфінжитло" буде випущено облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) різних термінів: 4-річні на суму 7 млрд грн під 14,1% річних, 5-річні на 10 млрд грн під 12,9% та 7-річні на 13 млрд грн під 11% річних. Купонна виплата за всіма облігаціями передбачена раз на шість місяців.

Збільшення статутного капіталу компанії планується завершити до кінця поточного року.

Про фінансування програми "єОселя"

Наприкінці минулого року Кабінет міністрів аналогічним способом збільшив статутний капітал "Укрфінжитло" на 20 млрд грн. Тоді було випущено 10-річні ОВДП під 12,6% річних на 10 млрд грн зі щорічною купонною виплатою, а також 5-річні та 4-річні облігації по 5 млрд грн під 15,84% та 16,35% річних відповідно з виплатою купона кожні шість місяців.

На 2026 рік у державному бюджеті на програму "єОселя" передбачено 17,1 млрд грн. Програма доступного іпотечного кредитування "єОселя" запрацювала в Україні з жовтня 2022 року. На пільгову іпотеку під 3% річних терміном до 20 років із початковим внеском від 20% вартості житла можуть претендувати військовослужбовці-контрактники ЗСУ, працівники сектору безпеки та оборони, медики, педагоги та науковці (з 11-го року ставка зростає до 6% річних).

З 1 серпня 2023 року право подати заявку під 7% отримали ветерани війни, учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи та громадяни, які не мають власного житла понад нормативну площу (з 11-го року ставка зростає до 10% річних).

Станом на 11 грудня 2025 року в рамках програми "єОселя" видано кредити 21,86 тис. українським родинам на загальну суму 37,4 млрд грн, з них 6,44 тис. — військові та ветерани. У третьому кварталі 2025 року було надано 2,42 тис. кредитів на 4,51 млрд грн (1292 під 3% та 1128 під 7%), а загальна кількість виданих кредитів на 30 вересня складала 20,25 тис. на суму 34,06 млрд грн.

У програмі беруть участь 11 банків-партнерів: державні Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Сенс Банк, а також МТБ Банк, ТАСкомбанк, банк "Глобус", Sky Bank, банк "Кредит Дніпро", BISBANK і Радабанк.

Раніше повідомлялося, що програма пільгової іпотеки "єОселя" стає доступною для родин залізничників зі статусом вимушено переміщених осіб (ВПО). До кінця поточного року заплановано залучити до програми перші 100 сімей залізничників.