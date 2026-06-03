Долар вчергове оновив історичний максимум: гривня падає другий день підряд

Національний банк України встановив офіційний курс долара на 4 червня на рівні 44,35 грн. За добу американська валюта подорожчала ще на 1 копійку й знову оновила історичний максимум.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Національного банку України.

Це вже другий день поспіль, коли долар б’є рекорд. Напередодні, 3 червня, НБУ підняв курс до 44,34 грн, що теж було найвищим рівнем за всю історію. Тепер планка піднялася ще на 1 копійку – до 44,35 грн.

Зростання курсу долара США протягом місяця

Тим часом євро подешевшало на 14 копійок – НБУ встановив офіційний курс європейської валюти на рівні 51,52 грн.

Нагадаємо, що останніми тижнями курс гривні перебуває під тиском потреби в імпорті, воєнних ризиків, а також ситуації на міжнародних валютних ринках.

Попри оновлення історичного максимуму долара, фінансові аналітики наразі не прогнозують різких змін на валютному ринку та очікують, що курс залишатиметься в межах прогнозованого коридору.