Допомогти вижити й повірити в себе: як "Благомай" та PepsiCo підтримують українських дітей під час війни

Війна позбавила українських дітей спокою й безпеки. Щоб допомогти їм відновитися, Благодійний фонд "Благомай" разом із PepsiCo Foundation створює безпечні освітні простори, передає інкубатори та реанімобілі. Про це повідомляє пресслужба фонду.

Місце, де народжується впевненість

15-річний Артем із Херсонщини / БФ "Благомай"

15-річний Артем із Херсонщини, який через інвалідність почувався самотнім, знайшов друзів і мотивацію в освітньому просторі "Благомай HUB", створеному за підтримки PepsiCo Foundation. Тут він відкрив новий підхід до навчання й став упевненішим у собі.

Другий дім для підлітків

16-річна Дарина Вахницька / БФ "Благомай"

16-річна Дарина Вахницька розповідає:

"Тут зовсім інша атмосфера — усі підтримують, надихають. Я почала вірити в себе". Дівчина бере участь у курсах з англійської, фінансової грамотності, волонтерстві та подорожах. У хабі вона знайшла друзів і відчула, що може більше.

Безпека, довіра й турбота

За словами керівниці проєкту Христини Єрмакової, більшість підлітків приходять у хаби розгубленими — важливо дати їм відчути безпеку. За два роки "Благомай HUB" провів понад 1070 заходів для 11 тисяч дітей, залучивши 540 лекторів.

Партнерство, що творить майбутнє

Катерина Турчанінова, керівниця відділу зі зв’язків з громадськістю PepsiCo в Україні / БФ "Благомай"

"У PepsiCo ми віримо, що інвестиції у розвиток молоді — це інвестиції в майбутнє України. Тут підлітки отримують не лише знання і нові навички, а й відчуття безпеки, підтримки та віри в себе. Саме такі проєкти формують покоління, яке буде сміливо будувати своє завтра і стане міцною опорою для нашої країни", — каже Катерина Турчанінова, керівниця відділу зі зв’язків з громадськістю PepsiCo в Україні.

Тепло, що рятує життя

Проєкт "Тепло для немовлят" уже врятував понад 1500 дітей / БФ "Благомай"

Ще один спільний проєкт — "Тепло для немовлят", який уже врятував понад 1500 дітей. Щороку в Україні кожне десяте немовля народжується передчасно. Завдяки партнерам 9 лікарень отримали 41 інкубатор і два реанімобілі.

9 лікарень отримали 41 інкубатор і два реанімобілі / БФ "Благомай"

"Ми робимо все, щоб зберегти життя цих дітей", — каже голова правління фонду Кіра Сиротенко.

Голова правління фонду Кіра Сиротенко / БФ "Благомай"

Коли чиста вода — розкіш

Проєкт "Чиста вода" забезпечив системами фільтрації 22 соціальні заклади / БФ "Благомай"

Через війну та зношені мережі в деяких регіонах нестача якісної води стала критичною. Проєкт "Чиста вода" забезпечив системами фільтрації 22 соціальні заклади на Миколаївщині та Київщині, завдяки чому 31 000 людей щодня мають доступ до безпечної води.

"Це не лише комфорт, а й здоров’я дітей", — підкреслює Кіра Сиротенко. Також у межах співпраці гуманітарну допомогу вже отримали понад 24 тисячі українців — переселенці, вразливі родини та пацієнти лікарень. Результати співпраці "Благомай" і PepsiCo доводять: коли об’єднуються небайдужість і професійність, навіть у найтемніші часи можна зберегти головне — дитинство, віру та майбутнє України.