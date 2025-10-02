Експерт про затримання "крота", який мав знеструмити Київ: СБУ вкотре діє на випередження

Служба безпеки України працює на випередження та затримує "кротів", які наводять російські ракети на об'єкти енергетики. Про це пише політолог Олексій Курпас.

На думку експерта, росіяни в першу чергу шукають слабкі ланки у нашому захисті, плануючи удари по важливим обʼєктам. "І тут один з методів – знайти "кротів", які стануть навідниками. Однак, на щастя, СБУ таких "кротів" вчасно знешкоджує", – підкреслює Курпас.

Політолог привів у приклад нещодавній випадок, коли Служба безпеки викрила "крота" фсб в одній із провідних енергокомпаній України.

"Якби зрадника вчасно не затримали, то знеструмленою могла залишитись не тільки столиця. Шкода від такого крота вимірялась би у сотнях мільйонів доларів. Тепер же зрадник "заїде" на пожиттєве. Саме завдяки підлеглим Малюка, які викривають кротів-навідників, наші міста мають електрику", – вважає експерт.

"Попередження росіянам надійшло від Президента. Нещодавно він сказав журналістам, що погрожуючи блекаутом Києву, в кремлі повинні знати, що буде блекаут у москві. Маючи постійні удари від дронів СБУ по НПЗ та кілометрові черги за бензином, я би, на місці росіян, до цих слів прислухався. Дрони Служби показали, що на території РФ для них зараз немає недосяжних цілей. Тому перед підлеглими Малюка сьогодні стоїть подвійне завдання. Атакувати об'єкти ворога на його території та ловити кротів-навідників на своїй. І в обох випадках СБУ діє на випередження, знаходячись на крок попереду росіян", – резюмує Курпас.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що СБУ викрила "крота" фсб в одній із енергокомпаній України. "Кріт" мав "злити" координати підземних центрів резервного копіювання інформаційних баз своєї компанії. Йдеться про технологічні сховища спеціалізованих даних, які забезпечують безперебійне функціонування енергетичної системи всієї України.