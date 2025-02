EVA підбила підсумки роботи у 2024 році

Мережа майже вийшла на кількість магазинів, яку мала до початку повномасштабного вторгнення та збільшила виторг порівняно із попереднім роком.

В кінці 2024 року (на 31.12.2024) компанія нараховувала 1109 працюючих магазинів (тоді як на 24 лютого 2022 року їх було 1116). За минулий рік відкрились 65 нових торгових точок. Переважно – у новому форматі EVA "Жіноча енергія" (45). Також після ребрендингу в нього переведені ще 26 магазинів, відкритих раніше. Таким чином на кінець 2024-го у форматі "Жіноча енергія" працював 121 магазин.

18 точок компанія закрила. "Деякі магазини довелося закривати, оскільки переїжджали у приміщення більшої площі, розташовані неподалік. На жаль, вимушені були закривати наші об'єкти там, де просуваються російські війська. Це стосується 10 магазинів. Ще два були закриті в Херсоні через нерентабельність, спричинену різким відтоком населення", – пояснила виконавча директорка ТОВ "РУШ" (EVA та EVA.UA) Ольга Шевченко.

Виручка компанії у 2024 році збільшилася на 28,6% та склала 27 млрд грн (порівняно з 21 млрд грн у 2023 році).

Інновації та вдосконалення

У 2024 році компанія активно запроваджувала інновації та доопрацювання сервісів. Інтернет-магазин EVA.UA запрацював як маркетплейс. Учасники програми лояльності EVA МОЗАЇКА вперше отримали можливість обирати персональний кешбек. Сервіс віртуального макіяжу VISUAL by EVA збільшив покриття на 25% (наразі працює у 251 магазині) та на 63% розширив охоплення асортименту, зокрема відкрив можливість для клієнтів "приміряти" фарби для волосся в режимі реального часу. Кількість сеансів зросла (LFL) на 250% порівняно з 2023 роком. На базі нового формату EVA BEAUTY було представлено перший салон краси Beauty Salon by EVA з перукарською та косметологічною зонами. Зазначимо також, що в цьому форматі компанія вперше використала електронні цінники. Для вибору парфумів у EVA BEAUTY мережа розробила з парфумером спеціальний віртуальний квіз, за підсумками якого система пропонує кілька ароматів відповідно до запиту клієнта. Ще один сучасний та екологічний тренд, який підтримує компанія – електронні чеки. Перші такі з’явились в EVA у 2022-му. За підсумками 2024 року частка електронних чеків по мережі сягнула 70,4%.

Логістика

Весь минулий рік логістичний напрям компанії продовжував роботу над підвищенням ефективності діючих складів та поліпшенням умов праці на них. Так модернізували конвеєрну систему на складі в м. Одесі, корисну площу РЦ у м. Дніпрі збільшили на 1500 м2, у м. Львові – на 3400 м2. Таким чином загальна площа складів компанії наразі становить близько 120 000 м2 (з урахуванням мезонінів). Завдяки автоматизації та програмним доопрацюванням, на складах, що обслуговують напрям e-com, вдалося зменшити витрати на контроль та пакування до 50%. Для 25% замовлень – скоротити час збирання на 30%. У транспортній логістиці сегменту e-com частка доставки власними силами компанії зросла до 55% завдяки значному розширенню географії маршрутів доставки замовлень та відкриттю власної кур'єрської служби у Дніпрі та Львові (на черзі відкриття в інших містах). За рахунок оптимізації транспортної та складської логістики вдалося досягти терміну доставки клієнтського замовлення власним транспортом до точки видачі – 1,72 доби, а замовлень з кур’єрською доставкою – 1,21 доби (що на 15% швидше та в 4 рази дешевше, ніж при співпраці з зовнішніми перевізниками).

Розвиток власних торгових марок

Частка ВТМ у продажах компанії в натуральному вимірі склала 36,1% (порівняно 33,9% у 2023-му). В компанії запустили 8 нових власних марок. На хвилі популярності продуктів з Південної Кореї створили марку корейської декоративної косметики Missai. Також в асортименті EVA з’явились професійні товари для манікюру Be.Se professional і аромадифузори Francesco Terino та Elmantes, які швидко стали популярними. Крім того у 2024 році стартували продажі бюджетної доглядової косметики ВТМ Protebe, сухих шампунів One me, засобів професійного догляду за волоссям Bestia та SPA-догляду Monique. Компанія завершила рік, маючи у портфелі 65 ВТМ. А вже у лютому 2025-го запускає ТМ Bingo – корми та товари для тварин.

Наприкінці минулого року напрям ВТМ вперше створив адвент-календар Best of EVA.UA 2024 Beauty Gifts, який містив 24 товари власних марок мережі та інших брендів. Продукт досяг sold out за 3 тижні. Online-покупцям презентували б’юті-аксесуари під ВТМ EVA.UA – першою власною маркою, створеною ексклюзивно для інтернет-магазину. Крім того, мережа запустила сервіс виготовлення шкарпеток з персоналізованим дизайном, який працює через бот у Telegram.

Успішними результатами відзначились також ВТМ, які в портфелі компанії не перший рік. Декоративна косметика ТМ LCF, GlamBee та Patricia Ledo – в трійці лідерів за продажами у категорії. Кожна друга продана одиниця декоративної косметики в мережі EVA – товар ВТМ. Частка підгузків ВТМ у продажах в штуках перевищує 50%. Кожна четверта пачка вологих серветок, що продається у мережі, належить до ТМ JOY. Дитяча пінка-лапка для миття ТМ HoneyBunny – у топі продажів серед товарів із ліцензією Paw Patrol в Європі.

У 2025 році напрям ВТМ планує розвивати товарний портфель. Зокрема в сегменті догляду за волоссям запустити лінійку б’юті-гаджетів, ввести нові бренди засобів для професійного тонування з Італії та розширити актуальним асортиментом ВТМ ABOUT hair.

Інвестиції та підтримка країни

Обсяг інвестування компанії у 2024 році склав понад 800 млн грн. Загалом з початку повномасштабного вторгнення компанія інвестувала у розвиток близько 3,7 млрд грн і таким чином є одним із найбільших приватних інвесторів країни за час великої війни.

Сума усіх податкових платежів компанії за 2024 рік склала понад 4 млрд грн.

Розвиток компанії сприяє розвитку країни. За минулий рік EVA створила близько 700 нових робочих місць. Штат співробітників компанії на кінець 2024-початок 2025 рр. складає понад 14 000 осіб. 397 працівників компанії, в т. ч. 25 жінок, наразі захищають Україну в лавах Сил Оборони. Компанія тримає з ними зв’язок та відгукується на запити. Загалом за 2024 рік в межах проєктів корпоративної соціальної відповідальності EVA разом із клієнтами спрямувала понад 33 млн грн на підтримку Сил оборони, допомогу постраждалим від російської агресії, підготовку притулків для тварин до зимівлі тощо (загалом з початку повномасштабного вторгнення – понад 100 млн грн). Надійними партнерами компанії в реалізації цих ініціатив стали Благодійний фонд Руслана Шостака, БФ "Твоя опора", Фонд tech-спільноти KOLO, Фонд Сергія Притули та БФ HAPPY PAW.