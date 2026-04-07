EVA планує інвестувати 1,33 млрд грн у 2026 році та відкрити близько 60 нових магазинів

Близько 0,5 млрд грн планується інвестувати у відкриття нових та модернізацію існуючих магазинів / EVA

Мережа магазинів EVA у 2026 році планує інвестувати близько 1,33 млрд грн у розвиток бізнесу, зосередившись на логістиці, розширенні мережі та цифрових рішеннях. 

Понад половину інвестицій компанія спрямує на розвиток логістичної інфраструктури, зокрема на розширення та модернізацію розподільчих центрів у Львові та Броварах.

Ще близько 0,5 млрд грн планується інвестувати у відкриття нових та модернізацію існуючих магазинів. Йдеться, зокрема, про впровадження гібридних кас, які можуть працювати як у форматі самообслуговування, так і у класичному режимі, терміналів збору даних, а також інших цифрових рішень.

Окремим напрямом інвестицій залишається e-commerce. У 2025 році частка онлайн-продажів у структурі виручки перевищила 12%, і компанія планує її подальше зростання через розвиток платформи, сервісів та покращення клієнтського досвіду.

У 2025 році EVA інвестувала понад 1,1 млрд грн та відкрила 73 нові магазини, продовживши масштабування концепту "EVA жіноча енергія" та розвиток формату EVA BEAUTY, а також представивши новий експериментальний компактний формат "EVA поруч". Станом на кінець березня 2026 року мережа налічувала 1173 торгових точки.

У 2026 році компанія планує зберегти темпи розвитку і відкрити близько 60 нових магазинів, зокрема три формату EVA BEAUTY – у Києві та Ужгороді.