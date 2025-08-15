Фермерам компенсуватимуть вартість племінних тварин та витрати на будівництво ферм: деталі

Уряд оновив програму підтримки тваринництва, щоб допомогти аграріям модернізувати виробництво та збільшити поголів'я. Згідно з новою постановою Кабміну, фермери зможуть отримати часткове відшкодування витрат на придбання тварин, а також на будівництво чи реконструкцію ферм.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Комітету аграрної та земельної політики Верховної Ради.

Ця програма має на меті стимулювати розвиток скотарства, зменшити фінансові витрати аграріїв та зміцнити продовольчу безпеку країни.

Що саме компенсують?

Компенсації фермерам видаватимуть за:

придбання племінних тварин — до 80% вартості, але не більше 50 400 грн за одну голову. Компенсація стосується тварин, придбаних з 1 січня по 30 вересня 2025 року;

— до 80% вартості, але не більше 50 400 грн за одну голову. Компенсація стосується тварин, придбаних з 1 січня по 30 вересня 2025 року; будівництво та реконструкцію ферм — до 25% витрат на будівництво або оновлення ферм, доїльних залів чи потужностей для переробки продуктів. Відшкодування надається за об'єкти, які почали будувати після 24 лютого 2022 року і введені в експлуатацію з 1 січня по 30 вересня 2025 року.

Як подати заявку?

Подача заявок відбуватиметься через Державний аграрний реєстр (ДАР). Прийом документів розпочнеться після публікації оголошення в ДАР і триватиме до 20 жовтня 2025 року. Розгляд заявок завершиться 5 грудня 2025 року.

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів ухвалив оновлені правила підтримки тваринництва. Нова програма спрямована на стимулювання розвитку галузі.