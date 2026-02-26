Фонди та бізнеси Пінчука інвестували 11,6 млрд грн у підтримку України

За чотири роки повномасштабної війни бізнеси та фонди, пов’язані з Віктором Пінчуком, спрямували на благодійні ініціативи 11,6 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це свідчать рейтинги найбільших донаторів, які щороку публікує NV.

Кошти були спрямовані на підтримку Збройних сил України, фізичну та психологічну реабілітацію військових і цивільних, реінтеграцію ветеранів, допомогу медичним закладам, а також на просування інтересів України в світі, залучення та посилення міжнародної підтримки України під час війни.

Реабілітація та ментальне відновлення

В Україні вже працюють 18 реабілітаційних центрів Recovery, створених за підтримки групи. Вони надають безоплатну допомогу військовим у Вінниці, Дніпрі, Києві, Луцьку, Львові, Одесі, Полтаві, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Черкасах, Чернівцях та Чернігові. Загалом реабілітацію в мережі пройшли понад 40 тисяч захисників і захисниць. У 2025 році планується відкриття ще двох центрів, а щороку допомогу зможуть отримувати близько 27 тисяч військових.

У межах загальнонаціонального проєкту "Повернення", спрямованого на підтримку ментального здоров’я військових, ветеранів та їхніх родин, допомогу вже отримали понад 10 тисяч осіб. Наразі діють 11 центрів ментального відновлення, а на першому етапі передбачено відкриття 25 центрів по всій країні.

Від початку вторгнення також триває системна адресна підтримка медичних закладів, які надають допомогу пораненим військовим та цивільним. Це дозволило розширити можливості лікування та реабілітації.

В Україні вже працюють 18 реабілітаційних центрів Recovery. Фото надане пресслужбою Віктора Пінчука

Міжнародна підтримка та соціальні ініціативи

Фонд Віктора Пінчука активно просуває інтереси України на міжнародній арені, зокрема під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Мюнхенської безпекової конференції та інших глобальних майданчиків. Також реалізуються виставкові проєкти PinchukArtCentre у межах Венеційської бієнале та в інших країнах про військові злочини Росії, роль українських інновацій як ключового чинника стійкості й прикладу для Європи, а також про боротьбу й життя українців під час війни.

Група Віктора Пінчука надає підтримку військовим. Фото надане пресслужбою Віктора Пінчука

Фонд Олени Пінчук реалізує програми ментальної підтримки жінок, які пережили досвід війни, допомагає цивільним постраждалим та займається відновленням сексуального здоров’я поранених військових і ветеранів.

Компанія "Інтерпайп" створила корпоративну патронатну службу, яка опікується понад 1700 військовими, ветеранами та родинами загиблих, зниклих безвісти і полонених співробітників. Підтримка надається як під час служби, так і після демобілізації.

Окрім цього, бізнеси та фонди групи забезпечують військові частини технологічною допомогою.