Форум талановитої молоді: чому варто будувати своє майбутнє в Україні

23 січня відбувся Другий національний форум талановитої молоді, організований Фондом президента України з підтримки освіти, науки та спорту. На ньому відзначили досягнення юних українців та українок на державному рівні, а також продемонструвати перспективи професійної реалізації в Україні.

Зеленський – про можливості для молоді в країні

Президент Володимир Зеленський закликав молодь реалізовувати свої таланти в Україні, наголосивши, що саме інтелект, знання та амбіції молодого покоління мають стати основою майбутньої відбудови держави. За словами глави держави, мотивація країни безпосередньо пов’язана з людьми, які навчаються, працюють та будують своє майбутнє в Україні.

Зеленський зазначив, що війна суттєво прискорила технологічний розвиток України, насамперед у сфері оборонних рішень, які стимулюють розвиток суміжних галузей. За його словами, Україна фактично формується як технологічний хаб із потенціалом трансформації у безпековий центр, де активно взаємодіють держава та приватний бізнес.

Володимир Зеленський звернувся до молоді. Фото: Офіс президента

Президент також звернув увагу на зміну структури оборонного сектору: якщо до війни близько 90% оборонної промисловості перебувало у державному секторі, то нині, за його оцінкою, приблизно 70% припадає на приватні компанії, які потребують висококваліфікованих фахівців із високим рівнем знань та готові платити конкурентні зарплати.

Окремо президент наголосив на лідерстві України у виробництві дронів та розвитку систем радіоелектронної боротьби. За його словами, фронт фактично став "технологічним полігоном", де нові розробки одразу проходять перевірку в реальних бойових умовах. Цей досвід впливає не лише на цивільні технології, а й дозволяє оцінювати ефективність іноземних розробок та озброєння. У мирний час напрацьовані технологічні та наукові рішення мають бути збережені та масштабовані.

Можливості фінансової підтримки юних талантів

Зеленський також звернув увагу на можливості підтримки талановитої молоді.

Фонд президента України з підтримки освіти, науки та спорту запровадив стипендії та премії для школярів та студентів із високими результатами у навчанні. Зокрема:

переможці міжнародних учнівських олімпіад отримують премії у розмірі 100 тис. грн, а всеукраїнських – 20 тис. грн;

для випускників, які вступили до українських університетів та продемонстрували високі результати на всеукраїнських та міжнародних освітніх олімпіадах, передбачені щомісячні стипендії президента України в розмірі від 5 до 25 тис. грн;

щомісячні стипендії 10 тис. грн протягом року отримують вступники в українські ЗВО з результатом НМТ від 185 балів з кожного предмета;

окрема програма діє для учнів 8-10 класів, учасників міжнародних олімпіад, які можуть отримувати від 10 до 25 тис. грн щомісяця протягом року.

Говорячи про міжнародний контекст, Зеленський підкреслив, що Україна набула міжнародної видимості та поваги, яких раніше не мала. Повномасштабна війна, за його словами, чітко розмежувала сприйняття України та Росії у світі та змінила уявлення про українців як націю, що відстоює цінності.

"Кожна людина сама вирішує, яке у неї майбутнє. Я дуже вірю, що ваше майбутнє в Україні", – підсумував президент.

Володимир Зеленський закликав молодь реалізовувати свої таланти в Україні. Фото: Офіс президента

Про Другий національний форум талановитої молоді

Цьогорічний форум зібрав понад 600 учасників: переможців міжнародних та всеукраїнських олімпіад, учасників змагань з робототехніки WRO 2025, молодь із найвищими результатами НМТ, призерів юнацьких олімпійських ігор 2025 року, а також молодих вчених.

Форум підтримали АБ "Укргазбанк" (UGB), БФ "BGV", Hepatica Foundation, Nestlé в Україні, МХП та БФ "МХП-Громаді", а також Рада з молодіжних питань при президентові України.