Франко-українська торгово-промислова палата оголосила переможниць Премії "Створено жінками 2026"

Обладнання, яке допомагає підприємствам, лікарням, школам та об'єктам критичної інфраструктури працювати ефективніше й енергоощадніше. Одяг, що повертає відчуття гідності людям після ампутацій та онколікування. Бренд, який допомагає говорити про жіноче здоров'я без сорому й табу. Екологічні трубочки з очерету, що замінюють одноразовий пластик у HoReCa та бізнесі. Терапевтичне обладнання, яке допомагає дорослим і дітям із травмами та інвалідністю відновлюватися й жити гідно. Усе це – бізнеси, засновані жінками, які цього року були відзначені Премією "Створено жінками 2026".

Цьогоріч Франко-українська торгово-промислова палата назвала трьох переможниць. Окрім того, партнери Премії відзначили двох фіналісток, які стали їхніми фаворитками.

Три цьогорічні лауреатки уособлюють три опори майбутньої відбудови країни: промисловість та енергетичну незалежність, інновації на благо людини й турботу про жіноче здоров'я. Це жінки, які не просто витримують війну, а вже будують Україну майбутнього.

За вісім років існування премія "Створено жінками" помітно зросла. Якщо у 2019 році, коли конкурс тільки запускали, надійшло 37 заявок, то цьогоріч їх було вже 284. Загалом за весь час участь у премії взяли понад 2000 підприємниць, а сума грантової підтримки перевищила 2,5 млн грн.

Переможниці цьогорічної премії:

І місце – Олена Ковальчук, ALTEZUM (РК Modul)

Компанія Олени створює сучасне обладнання для систем опалення та охолодження. Це інженерні рішення, які допомагають підприємствам, соціальним об'єктам і критичній інфраструктурі працювати ефективніше й енергоощадніше.

Олена Ковальчук. Фото надане організаторами

Її продукція вже стала конкурентною альтернативою імпорту й використовується на об'єктах критичної та соціальної інфраструктури.

Обравши машинобудування, Олена свідомо пішла в галузь, де жінок традиційно небагато. Сьогодні вона показує, що інженерія та промисловість – це простір, де жінки можуть задавати напрям руху.

Головна переможниця отримала 200 000 грн, членство у Франко-українській торгово-промисловій палаті та підтримку для розвитку українського виробництва й впровадження інноваційних технологій.

“Моя перемога – це насамперед потужний сигнал для всіх українських жінок: ніколи не бійтеся обирати складні, технічні чи стереотипно "нежіночі" сфери. Це абсолютно можливо! Вірте у свої сили, руйнуйте упередження, сміливо плануйте і просто дійте. Жіноче лідерство та експертність сьогодні – це не лише про самореалізацію, це про нову силу, яка рухає вперед український бізнес та створює майбутнє”, – прокоментувала Олена.

ІІ місце – Анастасія Клименко, Zhaga

Zhaga – це бренд адаптивного багатофункціонального одягу для людей із протезами, після травм, операцій чи онкологічного лікування. Головна місія бренду: одяг має дарувати не лише комфорт, а й свободу та відчуття власної гідності – адаптуватися до потреб людини, а не навпаки.

Анастасія Клименко. Фото надане організаторами

Анастасія розвиває виробництво на Київщині, створює робочі місця, а бренд уже представляв Україну на Future Fashion Forum. Засновниця бренду отримала 150 000 гривень, які дозволять створити нові моделі й зробити їх доступними для більшої кількості людей.

"Ця нагорода – результат тривалого шляху, адже я беру участь у Премії кілька років поспіль. І лише зараз, цього року, прийшло абсолютне усвідомлення: я готова до перемоги. Зараз у мене є сильна стратегія розвитку, тому цей грант став своєчасним і точним ресурсом для розвитку компанії. Тим, хто вагається, я хочу сказати: якщо це справа вашого життя – дійте без сумнівів. Рухайтеся вперед, фокусуйтеся на результаті та не зважайте на тимчасові труднощі. Визнання обов’язково прийде, якщо ви вірите у свою місію та не зупиняєтеся перед викликами", – поділилася Анастасія.

ІІІ місце – Вікторія Маслова, Wellwet

Український виробник інтимної косметики, що створює продукти з фокусом на турботу про жіноче здоров’я. Місія Вікторії – зробити тему інтимного здоров’я жінки природною й відкритою частиною піклування про себе, без табу та сорому.

Вікторія Маслова. Фото надане організаторами

Бренд розвиває нову для українського ринку категорію інтимного догляду за шкірою й уже представлений у національних мережах косметики, аптеках і магазинах товарів для здоров’я.

Грант у розмірі 100 000 гривень Вікторія спрямує на масштабування просвітницької діяльності та прискорення виходу бренду на міжнародні ринки.

"Ця нагорода – доказ нашої спільної незламності. Попри те, що війна забрала у нас надто багато – вона позбавила нас безпеки, спокою, стабільності, у когось відібрала дім, а в когось найрідніших... Проте вона не здатна знищити нашу любов до життя та жагу до творення. Жінки, які сьогодні створюють і розвивають бізнес в Україні, демонструють неймовірну силу будувати та втілювати ідеї всупереч усьому. Wellwet – саме про це: про творення, про якість життя та вміння говорити голосно. Для мене тема інтимного здоров’я також є особистим викликом, тому ця нагорода є великим джерелом натхнення, і я безмежно вдячна всім за підтримку", – говорить Вікторія.

На всіх переможниць чекала ще одна особлива нагорода – квитки до Парижа.

"Коли переглядаєш історії цьогорічних лауреаток, стає очевидно: усіх їх об'єднує спільна ідея. Вони не просто долають виклики війни – вони вже зараз формують Україну майбутнього. Кожна робить це по-своєму: Altezum розвиває промисловість і зміцнює енергетичну незалежність, Zhaga створює інновації, що працюють на благо людини, Wellwet дбає про здоров'я й добробут жінок. Для мене саме в цьому полягає головне послання: різні сфери, різні бізнеси, а за ними одна велика робота – розбудова країни, якою вона має стати", – зазначила Мод Жозеф, директорка Франко-української торгово-промислової палати та засновниця Премії "Створено жінками".

Крім того, спеціальні відзнаки (coups de coeur) від партнерів Премії цього року отримали дві фіналістки, чиї проєкти вразили журі своїм соціальним впливом та потенціалом розвитку:

Фавориткою UKRSIBBANK BNP Paribas Group стала Оксана Фаренік, засновниця виробництва YES STRAWS, яке виготовляє екологічні трубочки з очерету та інших сталих продуктів для HoReCa й бізнесу. Шлях бренду був непростим: пандемія, пожежа на виробництві, а потім повномасштабна війна. Коли чоловік Оксани і співзасновник бренду долучився до захисту України, Оксана взяла на себе відповідальність за бізнес і команду – зберегла виробництво, робочі місця й продовжила експортувати українську продукцію до Європи. Підприємиця отримала 100 000 гривень на розвиток своєї справи.

Оксана Фаренік. Фото надане організаторами

.Компанія Michelin підтримала грантом у 100 000 грн Марину Гуральчук, засновницю ISD | Inclusive Space Developer, що створює терапевтичне обладнання та рішення для інклюзивних просторів, допомагаючи дорослим і дітям із травмами та інвалідністю відновлюватися й жити гідно. Історія компанії – це про стійкість: після вторгнення 2022 року Марина втратила майже все, але зуміла відбудувати бізнес, надавши йому ще глибшу соціальну місію.

Марина Гуральчук. Фото надане організаторами

Учасниці Премії цього року вкотре довели: українське жіноче підприємництво – це простір сильних ідей, що змінюють країну. Фінал об'єднав одинадцять проєктів, кожен із яких заслуговує на окрему увагу. Разом із лауреатками до нього увійшли:

Юлія Койнак – засновниця VITA325, AI-платформи для цифрової реабілітації та оцінки мобільності;

Анастасія Кондратьєва – засновниця SPOGAD, яка розвиває стартап у сфері модних технологій і перетворює пластикові відходи на преміальні модні вироби та аксесуари;

Ірина Лова – засновниця гастрономічного бренду "Пампушка", який створює сирні пампушки за бабусиним рецептом;

Єлизавета Нищук – засновниця фермерського господарства "РостеВсе", що вирощує розсаду та сезонні овочі;

Юлія Сілецька – засновниця та CEO ÜLKA / ТОВ SVJ Beauty Equipment, бренду професійного обладнання для beauty-індустрії;

Катерина Уварова – засновниця екобренду 3,14BAN, що перетворює банери на унікальні вироби.

Кожен із цих проєктів вражає інноваційністю та соціальною цінністю, а вихід до фіналу – це вже визнання їхнього вагомого внеску в розвиток України.

Премія "Створено жінками" – щорічна ініціатива Франко-української торгово-промислової палати. Її мета – підтримка та розвиток жіночого підприємництва в Україні, просування гендерної рівності та сприяння сталому економічному зростанню. Премія відзначає підприємиць, які розвивають свою справу в умовах війни та невизначеності, спростовує упередження щодо "жіночих" бізнесів і надихає жінок вірити в себе. Сьогодні це потужна платформа для розвитку, експертної підтримки й нових можливостей.