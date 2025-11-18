Гетманцев проти мігрантів з Азії: нардеп назвав повернення українських біженців ключем до вирішення дефіциту робочої сили

Для вирішення проблеми дефіциту робочої сили Україні не потрібно буде завозити мігрантів з бідних країн Азії, адже після досягнення миру більшість українських біженців повернуться на Батьківщину за умови вирішення проблем з житлом та роботою.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев під час виступу на GET Business Festival 2025, організатором якого виступає Delo.ua.

"Я не підтримує тих, хто наполягає на завезенні в Україну іноземців з бідних країн Азії. Ми говоримо саме про бідні країни, адже з багатих країн навряд чи поїдуть масово", – наголосив нардеп.

Він акцентував увагу на великій культурній та ментальній відмінності, через що виникають проблеми з інтеграцією у суспільство.

Крім того, Гетманцев переконаний, що Україні вдасться повернути значну кількість біженців.

"Велика частина з громадян України адаптувалася в європейських країнах і не повернеться точно. Але є й ті, хто хоче повернутися через труднощі з менталітетом. На Батьківщині людина відчуває себе своїм, і тебе не сприймають як чужинця", – переконаний Гетманцев.

Він вважає, що вирішення двох проблем дозволить Україні повернути більшість біженців, які перебувають у Європі, а саме:

житло;

робота.

Але Гетманцев наголосив, що повернення українців стане можливим виключно після досягнення миру.

Що відомо про робітників з Азії

На початку 2025 року стало відомо, що на Закарпатті одна із місцевих фабрик, яка займається виготовленням меблів в Тячівській міській територіальній громаді, вела перемовини з Міністерством закордонних справ про працевлаштування 160 громадян з Бангладеш.

Зазначалося, що на підприємстві працюють 430 осіб, але через розширення виробничих потужностей виникла потреба в заповненні ще 700 робочих місць. Виробник пропонував зарплату 25 тисяч гривень та повний соціальний пакет.

В Конфедерації роботодавців заявили, що залучення кваліфікованих кадрів важливе для підприємств, але найм працівників без підтвердження їхньої кваліфікації є стратегічно неправильним кроком. Це може привести до низької ефективності та проблем у довгостроковій перспективі.

Через резонанс меблева фабрика "Ламелла" призупинила рекрутинг іноземців, новим працівникам було відмовлено в оформленні віз.