Grain Ukraine 2026: від експорту зерна до економіки доданої вартості

Як змінюється глобальна аграрна реальність?

XI міжнародна зернова конференція Grain Ukraine 2026, яка відбудеться 4–5 червня у Києві, формує нову рамку для галузевої дискусії. Тема року – The New Grain Order – зміщує фокус із короткострокових прогнозів у бік системного переосмислення глобального аграрного ринку та формування стратегій розвитку з горизонтом 20–25 років.

Під час події будуть обговорюватись такі питання:

Що визначатиме конкурентоспроможність України до 2050 року: масштаб, ефективність, переробка чи позиція у глобальних ланцюгах постачання?

Біоенергетика – стратегічна ставка, умова енергетичної незалежності чи переоцінене очікування?

Чи будує Україна логістику майбутнього, чи досі працює на інфраструктурі минулого?

Як балансувати між залежністю від ринку ЄС та необхідністю диверсифікації глобальних ринків?

Хто формуватиме майбутнє українського агросектору – держава, бізнес чи геополітика?

"Український агросектор увійшов у фазу структурної адаптації після чотирьох років повномасштабної війни. Бізнес навчився працювати в умовах високої невизначеності, перебудував логістичні ланцюги, підвищив операційну ефективність і поступово переходить до розвитку переробки. Наступний крок – сформувати довгострокове стратегічне бачення. І саме про це ми будемо говорити на цьогорічній події", – зазначає Ірина Бондаренко, голова організаційного комітету Grain Ukraine 2026.

У програмі конференції – панельні дискусії про майбутнє агросектору, геополітику, інвестиції, енергетику та трансформацію ринків:

"Український бізнес та глобальний контекст: агросектор у перспективі 25 років";

"До ЄС без ілюзій: як пройти складний шлях і залишитися конкурентоспроможними";

"Українське агро під тиском: кінець дешевої моделі і новий зерновий порядок";

"Логістика під впливом геополітики: як подолати вразливість ланцюгів постачання";

"Чи стане агросектор ключовим гравцем на ринку біоенергетики України?";

"Капітал, ризик, зростання: фінансування крізь невизначеність";

"Коли зерна вже недостатньо: де агросектор шукатиме нову конкурентоспроможність?";

"Інвестиційна привабливість агрокомпаній в умовах війни: де сьогодні зосереджені можливості зростання?".

Серед спікерів Grain Ukraine 2026 – представники бізнесу, міжнародні експерти та урядовці, які формують розвиток галузі:

Олексій Соболев , міністр економіки, довкілля та сільського господарства України;

Євген Осипов , генеральний директор "Кернел";

, генеральний директор "Кернел"; Георг фон Нолкен , генеральний директор Continental Farmers Group;

Світлана Краковська , завідувачка лабораторії прикладної кліматології в Українському гідрометеорологічному інституті ДСНС України та НАН України;

Петр Крогман , власник компанії Agromino, президент Українсько-чеської торговельної палати;

Сезар Соарес , засновник CAS Consultancy;

Джонатан Грендж , партнер Sunstone Brokers;

Бартош Печковський , власник та голова правління Frontier Logistics;

Андрій Мойсєєнко , член правління АТ "Укрексімбанк";

Таір Мусаєв , віцепрезидент Баришівської зернової компанії;

Євген Дудка , засновник VILIA Group ;

Володимир Меткий , засновник і CEO Tradex Agri Group ;

Сергій Нечипорук, генеральний директор "Група АГРОТРЕЙД" ;

Адомас Аудіцкас , заступник СЕО МХП з біоенергії;

Юрій Красовський , директор з розвитку бізнесу ТОВ "Н’ЮНІТ";

Богдан Костецький , операційний партнер торговельно-аналітичної компанії Barva Invest;

Тарас Висоцький , заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України;

Анна Лебединець, асоційована директорка, старша банкірка департаменту продовольства та агробізнесу ЄБРР;

Павло Притико , директор департаменту по роботі з середніми корпоративними клієнтами ПУМБ;

Тарас Миколаєнко , виконавчий директор Української асоціації виробників біоетанолу "Укрбіоетанол", та багато інших.

Участь у події вже підтвердили перші особи зернового ринку, логістичного бізнесу, харчової індустрії та фінансового сектору. Організатори очікують понад 600 профільних учасників.

Важливою частиною Grain Ukraine традиційно залишається нетворкінг. Вечірня програма об’єднає учасників у неформальній атмосфері – цього року за участі гурту "Мертвий Півень".

Зареєструватися для участі у Grain Ukraine 2026 можна за посиланням.

Організатор події – компанія IdeasFirst. Генеральний партнер – Укрексімбанк. Партнери конференції – інвестиційна компанія SD Capital, група терміналів TIS. Контент-партнер – Trend & Hedge Club.

Grain Ukraine – міжнародна галузева платформа, яка з 2016 року об’єднує ключових гравців аграрного ринку, фінансового сектору та технологічних компаній для обговорення трендів, стратегій розвитку та впровадження інновацій.