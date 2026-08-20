Гроші мають ходити за підприємцями: відбулася конференція "Вбудовані фінанси для бізнесу"

18 серпня у Києві відбулася конференція, присвячена вбудованим фінансам (embedded finance) для бізнесу. Понад 20 компаній-лідерів ринку, 8 годин дискусій, більш ніж 300 гостей – представників банків, фінансових та технологічних установ, мікро-, малого та середнього бізнесу – зібрались, щоб відповісти на одне запитання: як дати бізнесу доступ до фінансування безпосередньо в момент здійснення операції.

Конференція організована eDilo у партнерстві з Mastercard та UKRSIBBANK BNP Paribas Group. У заході взяли участь представники Glovo, "Епіцентру", WOG, Uklon та інших провідних українських і міжнародних компаній.

Програма об'єднала як стратегічний погляд на економіку, фінансові інновації та тенденції ринку, так і практичні кейси впровадження вбудованих фінансів у реальних B2B-моделях.

Фінансування має знаходити бізнес у момент потреби

Центральною темою конференції стали вбудовані фінанси – модель, за якої фінансовий інструмент інтегрується безпосередньо у бізнес-операцію: закупівлю товару, оплату рахунку, придбання обладнання або поповнення корпоративного балансу.

"Вбудовані фінанси – це не ще один кредитний продукт, це абсолютно інша архітектура доступу бізнесу до капіталу. Коли фінансування перестає існувати окремо від бізнес-процесу і стає його природною частиною, підприємцю більше не потрібно окремо шукати фінансування. Система має будуватися навколо людини, заради якої вона існує. А в нашому випадку – навколо українського підприємця. І зрештою, наша мета дуже проста: щоб український бізнес зростав швидше, ніж обставини встигають його зупинити", – зазначив Костянтин Жуковський, засновник та акціонер Activitis.

Учасники конференції говорили про те, що для українського бізнесу важливий уже не лише сам доступ до капіталу, а швидкість його отримання та можливість використовувати фінансування без виходу зі звичного бізнес-процесу.

Окремим питанням стала роль даних цифрових платформ у фінансуванні малого бізнесу. Марина Павлюк, CEO Glovo в Україні, звернула увагу на те, що платформи вже мають значний масив операційних даних про партнерів – продажі, сезонність, попит та взаєморозрахунки. Такі дані можуть доповнювати традиційну фінансову звітність під час оцінки бізнесу.

Андрій Кашперук, заступник голови правління UKRSIBBANK BNP Paribas Group, представив банківський погляд на проблему. Частина малих підприємців має складнощі з прозорістю обліку або не відповідає стандартним критеріям фінансування, тоді як банк має оцінити здатність клієнта повернути кошти.

Тому, на його думку, партнерство банків із цифровими платформами, маркетплейсами та великими торговельними компаніями може доповнити картину ризику даними про реальні операції.

Ця модель потребує чіткого розподілу ролей. Банк відповідає за фінансову послугу, ризик-менеджмент і регуляторні процедури; фінансово-технологічна компанія – за цифровий шлях клієнта та інтеграцію; платформа або продавець – за знання конкретної операції та взаємодію з підприємцем.

Саме таку партнерську конструкцію на конференції представляли UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Mastercard і Activitis.

Самвел Акобян, CEO та co-founder lilo, BuBiBo і GridWe, розширив дискусію до питання капіталу, необхідного для створення великих технологічних екосистем, виробничих та енергетичних проєктів. Одним із суттєвих обмежень для розвитку він назвав недостатній доступ до проєктного фінансування. У його логіці масштабні технологічні моделі потребують поєднання капіталу, якісних даних, готовності користувачів та державної політики.

Микола Соломійчук, CFO Uklon, звернув увагу на швидкість управлінських рішень та передбачуваність регуляторного середовища. Для довгострокових інвестицій бізнесу важливо розуміти правила роботи на кілька років уперед, а не орієнтуватися на ситуативні пільги або винятки.

Під час панелі Віктор Галасюк послідовно повертав розмову до партнерської моделі, де банк приносить капітал і компетенції з ризик-менеджменту, фінтех забезпечує цифрову інтеграцію, а платформа має операційні дані та безпосередній контакт із клієнтом.

WOG, "Епіцентр" та UKRSIBBANK показали, як embedded finance вже працює в Україні

Окремий блок конференції був присвячений практичним моделям вбудованого фінансування, які вже використовують українські компанії.

WOG та eDilo інтегрували відтермінування оплати безпосередньо в бізнес-кабінет корпоративного клієнта. Компанія може використати доступний ліміт для закупівлі пального та розрахуватися пізніше за погодженим графіком.

"Сьогодні в кабінеті WOG відтермінування стоїть поряд із карткою та оплатою на IBAN. Клієнт бачить свій ліміт одразу, бере пальне тоді, коли воно потрібне для роботи, і платить за своїм графіком", – наголосив Олег Кушіль, директор Дирекції цифрової трансформації WOG.

"Епіцентр Бізнес" та eDilo інтегрували оплату частинами в онлайн-закупівлі для юридичних осіб та підприємців. За словами Product owner "Епіцентр Бізнес" Богдана Погорілого, рішення скоротило шлях клієнта від вибору товару до оформлення фінансування та замовлення.

Також на конференції представили партнерську модель UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Mastercard та Activitis, яка поєднує банківські сервіси, технологічну експертизу Mastercard та інфраструктуру eDilo.

Глобальний контекст розвитку embedded finance представила Катерина Ананьєва, віцепрезидентка з клієнтського консалтингу Mastercard. За представленими на конференції даними Mastercard, світовий ринок вбудованих фінансів продовжує зростати, тоді як Україна має значний потенціал для розвитку таких моделей.

Донорський капітал як міст до ринкового фінансування

Activitis разом із Mercy Corps у межах програми BLOOM, за фінансової підтримки Уряду Великої Британії, працює над моделлю, яка має розширити доступ до фінансування для підприємців у регіонах, де традиційні фінансові інструменти залишаються обмеженими.

Про підготовку програми під час конференції повідомив Макс Петрокофскі, керівник напряму відновлення, енергетики та економічного зростання Міністерства закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку Уряду Великої Британії (FCDO).

Модель передбачає поєднання донорського ресурсу та приватного капіталу. Як пояснила Ірина Хоменко, старша радниця з економічного відновлення Mercy Corps, такий підхід може зменшувати вартість фінансування та відкривати доступ до нього компаніям, яким складніше відповідати стандартним вимогам фінансових установ.

За словами Павла Матіяша, CEO Activitis, серед головних бар’єрів для малого та середнього бізнесу залишаються відсутність застави або кредитної історії, складність процедур та попередній негативний досвід взаємодії з фінансовими установами.

Від фінансування окремої угоди – до масштабування бізнесу

Ще одним фокусом конференції стало використання фінансування для розвитку сервісних та партнерських бізнес-моделей.

Підприємці з Universum Clinic, AUTONOVA-D, Mimibon та STV Group обговорили, на якому етапі залучений капітал допомагає прискорити сильну бізнес-модель, а коли може перетворитися на надмірне боргове навантаження.

Дискусія показала різні підходи: одні компанії використовують фінансування вже на етапі створення нової моделі, інші — лише після перевірки основних бізнес-гіпотез. Спільною умовою залишається здатність компанії прогнозувати економіку розвитку та майбутні грошові потоки.

Окремо Franchise Group та Activitis представили рішення eFranchise, яке поєднало оплату послуг зі створення франшизи частинами та фінансування витрат партнерів франчайзингових мереж – від обладнання й ремонту до сировини та інших операційних потреб.

Наступний етап – фінанси всередині бізнес-процесів

Конференція "Вбудовані фінанси для бізнесу" показала, що український ринок поступово переходить від моделі, у якій підприємець окремо шукає фінансування, до моделі, де доступ до капіталу стає частиною самої бізнес-операції.

Оплата рахунку, закупівля товару, поповнення паливного балансу, придбання обладнання чи запуск нової точки можуть відбуватися разом із доступом до фінансового інструменту – без необхідності переривати основний бізнес-процес.

Саме така архітектура може стати одним із наступних етапів розвитку фінансових сервісів для українського малого та середнього бізнесу.

Фото із заходу за посиланням

Довідка

eDilo – онлайн B2B BNPL-сервіс для бізнесу від Activitis. Він інтегрує оплату частинами та відтермінування платежу безпосередньо в B2B-продажі.

Activitis – фінтех-інфраструктура, що створює вбудовані фінансові рішення для бізнесу, спрямовані на розвиток підприємництва й на відновлення та зростання економіки України.