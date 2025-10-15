Інтелектуальна автоматизація для бізнесу: PwC та Google Cloud запустили понад 100 готових ШІ-агентів

Міжнародна мережа компаній PwC сьогодні оголосила про розширення своєї екосистеми агентів штучного інтелекту у співпраці з Google Cloud, запровадивши понад 100 готових до використання корпоративних ШІ-агентів у Європі, на Близькому Сході та в Африці (EMEA).

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на її пресслужбу.

Таким чином, як йдеться в повідомленні, глобальний портфель PwC перевищив 250 агентів. Це доповнення ґрунтується на запуску понад 120 агентів у США на початку цього року. Нові агенти допомагають організаціям прискорювати досягнення результатів завдяки інтелектуальній автоматизації, покращенню прийняття рішень і надійному корпоративному управлінню.

Розширення в регіоні EMEA поглиблює альянс і спільну інноваційну діяльність PwC та Google Cloud, додаючи регіональну адаптацію до мов, регуляторних вимог та галузевих особливостей, водночас забезпечуючи послідовність і масштабованість на глобальному рівні. Використовуючи найновіші агентні технології Google Cloud — Gemini Enterprise, платформу Vertex AI, моделі Google Gemini, Agent Development Kit (ADK), Agent Engine та протокол Agent2Agent (A2A), а також BigQuery для безпечного доступу до даних — PwC створює безпечних і сумісних агентів, які скорочують цикли виконання завдань і зменшують витрати, відповідаючи вимогам корпоративного управління.

"Клієнти в регіоні EMEA активно переходять від пілотів до промислового впровадження — і вони прагнуть швидкості без компромісів щодо довіри, — зазначив Даллас Долен, глобальний керівник партнерства з Google у PwC US. — Додавши понад 100 агентів у регіоні EMEA до нашого глобального портфеля, ми забезпечуємо повторно використовувані, керовані агентні робочі процеси, які враховують місцеве законодавство, мови та галузеві реалії. Це — інтелект у масштабі: швидші цикли, менші витрати та кращий досвід, спроєктований для корпоративних потреб".

ШІ-агенти PwC, створені на базі Google Cloud, спроєктовані для результативності й побудовані з урахуванням контролю. Вони поєднують логічні можливості великих мовних моделей (LLM), інтеграцію з реальними даними та вбудовану галузеву експертизу.

Деякі клієнти, використовуючи таких агентів, досягли у 8 разів швидших циклів виконання і понад 30% скорочення витрат у цільових процесах, при цьому людина залишається в контурі прийняття рішень для забезпечення судження, відповідності та постійного вдосконалення.

Повторно використовувані мікроагентні шаблони (зазвичай 5–10 агентів на один робочий процес) забезпечують модульність, швидку адаптацію та послідовне управління на різних ринках і платформах.

"Gemini Enterprise надає централізовану платформу, необхідну клієнтам, щоб інтегрувати найкращі технології Google AI у кожен робочий процес і для кожного співробітника, — зазначив Віктор Моралес, віцепрезидент із глобальних партнерств, Google Cloud. — Разом із PwC ми забезпечимо клієнтам галузеву експертизу та технічні знання, необхідні для прискорення їхнього ШІ-шляху та вирішення найамбітніших викликів за допомогою провідних технологій Google".

Як ШІ бачить цю новину. Ілюстрація створена автором на FLUX.1 від Black Forest Labs шляхом детального промптингу без модифікацій

Галузеві приклади застосування

Фінансові послуги : усунення недоліків KYC і сортування AML-сповіщень; узгодження документації з управління модельними ризиками.

Промисловість і виробництво : управління винятками в ланцюгу постачання; візуальна перевірка якості.

Енергетика та комунальні послуги : планування прогнозного обслуговування; помічники з безпеки на об’єктах та аналітики мереж.

Державний сектор : маршрутизація звернень громадян і розв’язання кейсів; прийом документів і багатомовна комунікація.

Роздріб і споживчий сектор : оптимізація попиту та асортименту; виявлення аномалій у поверненнях і ризиків шахрайства.

Телеком і клієнтський досвід : багатомовне визначення намірів і перевірка відповідності; розв’язання скарг.

Охорона здоров’я та біонауки: помічники з клінічної документації; прийом страхових претензій і валідація кодування.

PwC (PricewaterhouseCoopers) – це міжнародна мережа компаній, яка є одним зі світових лідерів у сфері професійних послуг та входить до так званої "Великої четвірки" найбільших аудиторсько-консалтингових компаній світу.