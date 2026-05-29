Єднання заради дії: головні ідеї 19’Рeople Management Conference від KA Group

20 травня у Києві відбулася 19’Рeople Management Conference – подія, що стала частиною системної розмови про майбутнє управління людьми, командами та організаціями в умовах технологічного прискорення, демографічного дефіциту, поляризації суспільства, різності контекстів та нового рівня невизначеності.

Для KA Group це значно більше, ніж конференція. Ми проєктуємо середовище для рішень – простір, де управлінці, HR-лідери, CEO та команди можуть переосмислювати підходи до лідерства, взаємодії та розвитку бізнесу. Саме тому кожен наш захід є лише видимою частиною великої роботи: аналітики, редакції, методології та контент-дизайну.

19’Рeople Management Conference об’єднала понад 400 HR-фахівців, CEO, управлінців і лідерів команд навколо теми "Єднання заради дії". Ми говорили про здатність компаній діяти як єдина система. People Management Conference – це не окремі теми панельних дискусій чи випадковий набір виступів. Це цілісна логіка управлінської еволюції, яку ми вибудовуємо разом із бізнес-спільнотою вже 14 років.

Відкриваючи конференцію, засновниця KA Group Альона Жупікова наголосила, що сучасний People Management сьогодні виходить далеко за межі класичного HR: "Ми говоримо про відповідальність за стійкість організацій, за культуру взаємодії, за швидку адаптацію, за здатність бізнесу залишатися людяним навіть у часи надскладних викликів".

Однією з центральних тем конференції стала трансформація ролі HR у бізнесі. У вітальному слові CEO robota.ua Валерій Решетняк зазначив, що HR сьогодні – це вже не сервісна функція, а стратегічний партнер бізнесу: "HR - це люди, які допомагають бізнесу проходити через кризи, масштабування, дефіцит кадрів, культурні трансформації та технологічні зміни".

Розпочали конференцію темою воєнної міграції та повернення українців. Старша дослідниця Центру економічної стратегії Ірина Іпполітова підкреслила: "Головне питання полягає навіть не в тому, як повернути людей. Головне питання – як зробити Україну місцем, куди люди самі захочуть повернутися".

Продовжила тему дискусія про єдність у командах та суспільстві під час війни. Учасники говорили про довіру, різність досвідів, психологічну безпеку та спільну мету як основу сильної команди:

Данило Величко, начальник відділення комплектування управління персоналу "Хартія": "Єдність мети має бути обов’язково. Люди повинні однаково розуміти кінцевий стан і результат діяльності".

Людмила Голинська, старша директорка з персоналу, членкиня правління Carlsberg Ukraine: "Для мене єдність – це перш за все наявність довіри в команді".

Ірина Моржова, експертка зі стратегій та трансформацій через культуру: "Можливо, ми можемо бути об’єднані навколо нашої здатності роз’єднуватися".

Катерина Цибур, HRD торговельної мережі Novus: "Єдність неможливо сприймати як щось стале. Це процес".

Наталія Бережинська, експертка зі стратегій та трансформацій через культуру: "Можливість єдності полягає не в тому, щоб спростити різні контексти, а в тому, щоб прийняти їхню складність і суперечливість".

Консультантка з управління, PhD Юнона Лотоцька у своєму виступі акцентувала увагу на новій реальності українських команд: "Нас не розділили, нас розподілили. І тепер наше головне завдання - навчитися працювати як єдина система".

У контексті дефіциту кадрів говорили і про міжнародний рекрутинг, що стає новою необхідністю для бізнесу.

Олег Дурицький, керівник департаменту по роботі з великим корпоративним бізнесом robota.ua: "Бізнес, який шукає таланти лише локально, конкурує за один ринок. А бізнес, який мислить глобально, отримує доступ до всього світу".

Не змогли оминути і тему AI-трансформацій та те, як штучний інтелект змінює структуру роботи компаній.

CEO Devlight Ігор Полич зазначив: "Найближчим часом HR-функція зміниться радикально. Ми будемо онбордити людей не в процеси, а в AI-skills та workflows. Новому працівнику потрібно буде не пояснювати, як виглядає паперовий процес, а навчити його працювати з агентним середовищем, яке виконує 70-80% рутинної роботи".

Панельна дискусія про персоналізований досвід працівника вийшла далеко за межі HR-інструментів. Учасники говорили про нові ролі керівників, вплив війни на управління командами та про те, чому однакові підходи більше не працюють:

Юлія Кірьянова, СЕО з багаторічним досвідом корпоративного управління: "Персоналізація досвіду – це щось за межами певних усталених системних рішень".

Дмитро Козлов, член правління Суспільного мовлення: "Завдання організації – зробити так, щоб людина хотіла працювати, була залучена, і могла працювати, тобто була здорова і фізично, і ментально".

Тетяна Шерман, керівниця з розвитку бізнесу та партнерств ДТЕК: "Без персоналізації, з однанковим підходом до всіх просто неможливо, тому це як умова виживання і наша нова реальність".

Анастасія Левко, Head of Employer Brand and Engagement Raiffeisen Bank: "Співробітник, який не отримує цього внутрішньо, не буде мати бажання створювати такий же досвід для клієнта".

Олена Артазей, директорка з людського капіталу Групи Нафтогаз: "Якщо це буде таке поєднання індивідуального підходу, і тільки його – ми вмремо на 100 тисяч працівників, і це породить хаос".

Надія Сіренко, директорка з розвитку корпоративної культури Vodafone Ukraine: "Головна точка, де реалізується цей індивідуальний досвід працівника, це саме керівник".

МХП підтримали конференцію, яка об'єднує HR-спільноту навколо актуальних викликів і збирає експертів, що драйвлять розвиток галузі в Україні.

Вероніка Баутіна, керівниця департаменту залучення та оцінки співробітників МХП: "Цьогоріч ми ділилися експертизою в методології оцінювання особистості Hogan, офіційним реселером якої є МХП. І переконалися: 19’Рeople Management Conference збирає фахівців, для яких прогнозування ефективності, лідерського потенціалу та ризиків у поведінці - стратегічний пріоритет. Бо саме розвиток лідерства та розкриття потенціалу команд визначає успішність бізнесу".

Тема навчання та перенавчання людей стала ще одним важливим фокусом конференції. Старша віцепрезидентка HR у SoftServe Рената Дельпорте зазначила: "Люди не перестали вчитися. Вони перестали вчитися так, як ми їм пропонували".

Говорили також про менеджмент поколінь у бізнесі. Учасники дискусії поділилися досвідом взаємодії з різними поколіннями у командах:

Анна Міщенко, керуюча партнерка КШДУ імені Сергія Нижного: "Питання не в поколіннях як таких, а в тому, чи вміємо ми будувати нормальну взаємодію, менеджмент і культуру поваги".

Олександр Сільченко, операційний директор Ювелірного Дому SOVA: "Виживають і розвиваються лише ті системи, які вміють адаптуватися".

Володимир Швець, CEO STUD-POINT: "Результат приходить тоді, коли сильні сторони поколінь не конфліктують, а підсилюють одна одну".

Тіна Ніколова, засновниця БФ "Життєлюб": "Повага народжується не з віку і не з посади. Вона народжується через взаємодію".

Анна-Марія Сабов, директорка з персоналу Нова пошта: "Найкраще, що може зробити компанія – це створити рівні умови, де кожен має можливість реалізувати свої сильні сторони".

Оксана Смілка, COO Scarl та засновниця TwoCo, у своєму виступі акцентувала увагу на тому, що перевагою компаній стають культура довіри, психологічна безпека та здатність лідерів об’єднувати людей: "Люди більше не приходять на роботу як замінна деталь. Вони приходять зі своїми мріями, страхами, переживаннями".

Окрему увагу учасників привернула тема психологічної безпеки та гумору в лідерстві. Організаційний архітектор та Agile Coach Артем Биковець поділився думкою: "Менеджери, які використовують доречний гумор, сприймаються командами як більш відкриті, людяні і більш мотивуючі".

19’Рeople Management Conference довела: HR дедалі більше виходить за межі класичної функції і стає стратегічним архітектором змін – від перенавчання та оцінки потенціалу до формування культури, що дозволяє бізнесу залишатися стійким і конкурентним.

Партнери:

Титульний партнер – robota.ua

Генеральний партнер – МХП

Офіційний партнер – Raiffeisen Bank

Офіційний партнер – Vodafone Ukraine

Експо-партнер – INGO

Експо-партнер – British Council