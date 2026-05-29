Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,27

--0,03

EUR

51,44

--0,11

Готівковий курс:

USD

44,25

44,10

EUR

51,75

51,55

ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Партнерський матеріал
Категорія
Новини
Дата публікації

Єднання заради дії: головні ідеї 19’Рeople Management Conference від KA Group

Єднання заради дії: головні ідеї 19’Рeople Management Conference від KA Group
Єднання заради дії: головні ідеї 19’Рeople Management Conference від KA Group

20 травня у Києві відбулася 19’Рeople Management Conference – подія, що стала частиною системної розмови про майбутнє управління людьми, командами та організаціями в умовах технологічного прискорення, демографічного дефіциту, поляризації суспільства, різності контекстів та нового рівня невизначеності. 

Для KA Group це значно більше, ніж конференція. Ми проєктуємо середовище для рішень – простір, де управлінці, HR-лідери, CEO та команди можуть переосмислювати підходи до лідерства, взаємодії та розвитку бізнесу. Саме тому кожен наш захід є лише видимою частиною великої роботи: аналітики, редакції, методології та контент-дизайну.

19’Рeople Management Conference об’єднала понад 400 HR-фахівців, CEO, управлінців і лідерів команд навколо теми "Єднання заради дії". Ми говорили про здатність компаній діяти як єдина система. People Management Conference  це не окремі теми панельних дискусій чи випадковий набір виступів. Це цілісна логіка управлінської еволюції, яку ми вибудовуємо разом із бізнес-спільнотою вже 14 років.

Відкриваючи конференцію, засновниця KA Group Альона Жупікова наголосила, що сучасний People Management сьогодні виходить далеко за межі класичного HR: "Ми говоримо про відповідальність за стійкість організацій, за культуру взаємодії, за швидку адаптацію, за здатність бізнесу залишатися людяним навіть у часи надскладних викликів".

Фото 2 — Єднання заради дії: головні ідеї 19’Рeople Management Conference від KA Group

Однією з центральних тем конференції стала трансформація ролі HR у бізнесі. У вітальному слові CEO robota.ua Валерій Решетняк зазначив, що HR сьогодні  це вже не сервісна функція, а стратегічний партнер бізнесу: "HR - це люди, які допомагають бізнесу проходити через кризи, масштабування, дефіцит кадрів, культурні трансформації та технологічні зміни".

Фото 3 — Єднання заради дії: головні ідеї 19’Рeople Management Conference від KA Group

Розпочали конференцію темою воєнної міграції та повернення українців. Старша дослідниця Центру економічної стратегії Ірина Іпполітова підкреслила: "Головне питання полягає навіть не в тому, як повернути людей. Головне питання  як зробити Україну місцем, куди люди самі захочуть повернутися".

Фото 4 — Єднання заради дії: головні ідеї 19’Рeople Management Conference від KA Group

Продовжила тему дискусія про єдність у командах та суспільстві під час війни. Учасники говорили про довіру, різність досвідів, психологічну безпеку та спільну мету як основу сильної команди:

Данило Величко, начальник відділення комплектування управління персоналу "Хартія": "Єдність мети має бути обов’язково. Люди повинні однаково розуміти кінцевий стан і результат діяльності".

Людмила Голинська, старша директорка з персоналу, членкиня правління Carlsberg Ukraine: "Для мене єдність  це перш за все наявність довіри в команді".

Ірина Моржова, експертка зі стратегій та трансформацій через культуру: "Можливо, ми можемо бути об’єднані навколо нашої здатності роз’єднуватися".

Катерина Цибур, HRD торговельної мережі Novus: "Єдність неможливо сприймати як щось стале. Це процес".

Наталія Бережинська, експертка зі стратегій та трансформацій через культуру: "Можливість єдності полягає не в тому, щоб спростити різні контексти, а в тому, щоб прийняти їхню складність і суперечливість".

Фото 5 — Єднання заради дії: головні ідеї 19’Рeople Management Conference від KA Group

Консультантка з управління, PhD Юнона Лотоцька у своєму виступі акцентувала увагу на новій реальності українських команд: "Нас не розділили, нас розподілили. І тепер наше головне завдання - навчитися працювати як єдина система".

Фото 6 — Єднання заради дії: головні ідеї 19’Рeople Management Conference від KA Group

У контексті дефіциту кадрів говорили і про міжнародний рекрутинг, що стає новою необхідністю для бізнесу.

Олег Дурицький, керівник департаменту по роботі з великим корпоративним бізнесом robota.ua: "Бізнес, який шукає таланти лише локально, конкурує за один ринок. А бізнес, який мислить глобально, отримує доступ до всього світу".

Фото 7 — Єднання заради дії: головні ідеї 19’Рeople Management Conference від KA Group

Не змогли оминути і тему AI-трансформацій та те, як штучний інтелект змінює структуру роботи компаній.

CEO Devlight Ігор Полич зазначив: "Найближчим часом HR-функція зміниться радикально. Ми будемо онбордити людей не в процеси, а в AI-skills та workflows. Новому працівнику потрібно буде не пояснювати, як виглядає паперовий процес, а навчити його працювати з агентним середовищем, яке виконує 70-80% рутинної роботи".

Фото 8 — Єднання заради дії: головні ідеї 19’Рeople Management Conference від KA Group

Панельна дискусія про персоналізований досвід працівника вийшла далеко за межі HR-інструментів. Учасники говорили про нові ролі керівників, вплив війни на управління командами та про те, чому однакові підходи більше не працюють:

Юлія Кірьянова, СЕО з багаторічним досвідом корпоративного управління: "Персоналізація досвіду – це щось за межами певних усталених системних рішень".

Дмитро Козлов, член правління Суспільного мовлення: "Завдання організації  зробити так, щоб людина хотіла працювати, була залучена, і могла працювати, тобто була здорова і фізично, і ментально".

Тетяна Шерман, керівниця з розвитку бізнесу та партнерств ДТЕК: "Без персоналізації, з однанковим підходом до всіх просто неможливо, тому це як умова виживання і наша нова реальність".

Анастасія Левко, Head of Employer Brand and Engagement Raiffeisen Bank: "Співробітник, який не отримує цього внутрішньо, не буде мати бажання створювати такий же досвід для клієнта".

Олена Артазей, директорка з людського капіталу Групи Нафтогаз: "Якщо це буде таке поєднання індивідуального підходу, і тільки його  ми вмремо на 100 тисяч працівників, і це породить хаос".

Надія Сіренко, директорка з розвитку корпоративної культури Vodafone Ukraine: "Головна точка, де реалізується цей індивідуальний досвід працівника, це саме керівник".

Фото 9 — Єднання заради дії: головні ідеї 19’Рeople Management Conference від KA Group

МХП підтримали конференцію, яка об'єднує HR-спільноту навколо актуальних викликів і збирає експертів, що драйвлять розвиток галузі в Україні.

Вероніка Баутіна, керівниця департаменту залучення та оцінки співробітників МХП: "Цьогоріч ми ділилися експертизою в методології оцінювання особистості Hogan, офіційним реселером якої є МХП. І переконалися: 19’Рeople Management Conference збирає фахівців, для яких прогнозування ефективності, лідерського потенціалу та ризиків у поведінці - стратегічний пріоритет. Бо саме розвиток лідерства та розкриття потенціалу команд визначає успішність бізнесу".

Фото 10 — Єднання заради дії: головні ідеї 19’Рeople Management Conference від KA Group

Тема навчання та перенавчання людей стала ще одним важливим фокусом конференції. Старша віцепрезидентка HR у SoftServe Рената Дельпорте зазначила: "Люди не перестали вчитися. Вони перестали вчитися так, як ми їм пропонували".

Фото 11 — Єднання заради дії: головні ідеї 19’Рeople Management Conference від KA Group

Говорили також про менеджмент поколінь у бізнесі. Учасники дискусії поділилися досвідом взаємодії з різними поколіннями у командах:

Анна Міщенко, керуюча партнерка КШДУ імені Сергія Нижного: "Питання не в поколіннях як таких, а в тому, чи вміємо ми будувати нормальну взаємодію, менеджмент і культуру поваги".

Олександр Сільченко, операційний директор Ювелірного Дому SOVA: "Виживають і розвиваються лише ті системи, які вміють адаптуватися".

Володимир Швець, CEO STUD-POINT: "Результат приходить тоді, коли сильні сторони поколінь не конфліктують, а підсилюють одна одну".

Тіна Ніколова, засновниця БФ "Життєлюб": "Повага народжується не з віку і не з посади. Вона народжується через взаємодію".

Анна-Марія Сабов, директорка з персоналу Нова пошта: "Найкраще, що може зробити компанія  це створити рівні умови, де кожен має можливість реалізувати свої сильні сторони".

Фото 12 — Єднання заради дії: головні ідеї 19’Рeople Management Conference від KA Group

Оксана Смілка, COO Scarl та засновниця TwoCo, у своєму виступі акцентувала увагу на тому, що перевагою компаній стають культура довіри, психологічна безпека та здатність лідерів об’єднувати людей: "Люди більше не приходять на роботу як замінна деталь. Вони приходять зі своїми мріями, страхами, переживаннями".

Фото 13 — Єднання заради дії: головні ідеї 19’Рeople Management Conference від KA Group

Окрему увагу учасників привернула тема психологічної безпеки та гумору в лідерстві. Організаційний архітектор та Agile Coach Артем Биковець поділився думкою: "Менеджери, які використовують доречний гумор, сприймаються командами як більш відкриті, людяні і більш мотивуючі".

Фото 14 — Єднання заради дії: головні ідеї 19’Рeople Management Conference від KA Group

19’Рeople Management Conference довела: HR дедалі більше виходить за межі класичної функції і стає стратегічним архітектором змін  від перенавчання та оцінки потенціалу до формування культури, що дозволяє бізнесу залишатися стійким і конкурентним.

Партнери:
Титульний партнер  robota.ua
Генеральний партнер  МХП
Офіційний партнер  Raiffeisen Bank
Офіційний партнер  Vodafone Ukraine
Експо-партнер  INGO
Експо-партнер  British Council

Календар подій KA Group: https://kagroup.ua/#kalendar
Контакти: [email protected]
KA Group – kagroup.ua