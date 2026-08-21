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Кабмін змінив держпідтримку інвестпроєкту "Славскі" на Львівщині

Кабмін змінив держпідтримку інвестпроєкту "Славскі" на Львівщині
Кабмін змінив держпідтримку інвестпроєкту "Славскі" на Львівщині

Кабмін погодив зміну структури державної підтримки інвестиційного проєкту ТОВ "Славскі" у селі Волосянка Львівської області. Загальна сума підтримки не збільшиться — кошти перерозподілять між окремими її формами відповідно до фактичного перебігу інвестицій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства економіки та довкілля України.

Для цього Кабмін схвалив підписання додаткового договору до спеціальної інвестиційної угоди між урядом, Славською селищною радою та ТОВ "Славскі", укладеної у червні 2025 року.

Зміни враховують фактичні обсяги та напрями інвестицій, оновлені графіки реалізації проєкту і прогнозні показники. При цьому загальний обсяг передбаченої державної підтримки залишається незмінним.

Проєкт реалізують у межах програми підтримки інвестицій зі значними інвестиціями. Вона дозволяє компаніям, які вкладають від €12 млн, отримати від держави компенсацію до 30% капітальних інвестицій через різні механізми. Реалізація проєкту має тривати не більше п'яти років.

Наразі Мінекономіки видало шість висновків про доцільність реалізації таких проєктів, а держава та інвестори підписали п'ять спеціальних інвестиційних договорів.

Загальна сума інвестицій за вже підписаними договорами перевищує €260 млн. Вони передбачають створення понад 500 робочих місць, а очікувані надходження до бюджетів усіх рівнів оцінюються у 12,6 млрд грн.

Нагадаємо, раніше Кабмін дозволив "Славскі" ввезти обладнання для реалізації інвестиційного проєкту без сплати ввізного мита.

Автор:
Тетяна Гойденко

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