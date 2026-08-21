Кабмін змінив держпідтримку інвестпроєкту "Славскі" на Львівщині

Кабмін погодив зміну структури державної підтримки інвестиційного проєкту ТОВ "Славскі" у селі Волосянка Львівської області. Загальна сума підтримки не збільшиться — кошти перерозподілять між окремими її формами відповідно до фактичного перебігу інвестицій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства економіки та довкілля України.

Для цього Кабмін схвалив підписання додаткового договору до спеціальної інвестиційної угоди між урядом, Славською селищною радою та ТОВ "Славскі", укладеної у червні 2025 року.

Зміни враховують фактичні обсяги та напрями інвестицій, оновлені графіки реалізації проєкту і прогнозні показники. При цьому загальний обсяг передбаченої державної підтримки залишається незмінним.

Проєкт реалізують у межах програми підтримки інвестицій зі значними інвестиціями. Вона дозволяє компаніям, які вкладають від €12 млн, отримати від держави компенсацію до 30% капітальних інвестицій через різні механізми. Реалізація проєкту має тривати не більше п'яти років.

Наразі Мінекономіки видало шість висновків про доцільність реалізації таких проєктів, а держава та інвестори підписали п'ять спеціальних інвестиційних договорів.

Загальна сума інвестицій за вже підписаними договорами перевищує €260 млн. Вони передбачають створення понад 500 робочих місць, а очікувані надходження до бюджетів усіх рівнів оцінюються у 12,6 млрд грн.

Нагадаємо, раніше Кабмін дозволив "Славскі" ввезти обладнання для реалізації інвестиційного проєкту без сплати ввізного мита.