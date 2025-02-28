Капремонти та інвестиції: "Метінвест" Ахметова цьогоріч вкладе у "Запоріжсталь" понад 1 млрд грн

У 2025 році інвестиції у підтримку виробничих потужностей "Запоріжсталі" зростуть порівняно з минулорічними обсягами і складуть 1,1 млрд грн, повідомляє пресслужба підприємства.

На ці кошти будуть проведені капітальні ремонти агломашин, станів та нагрівальних колодязів, модернізація прокатного виробництва, оновлення побутових приміщень сталеплавильного цеху та цеху водопостачання і низка інших проєктів.

"Головний фокус програми капітальних інвестицій "Запоріжсталі" сконцентрований на підтримці ефективної та безвідмовної роботи виробничого обладнання та його очисних споруд. Адже працююче підприємство забезпечує роботу фахівців, експорт та валютну виручку, надходження до державного бюджету, підтримку регіону присутності тощо", – зазначив генеральний директор "Запоріжсталі" Тарас Шевченко.

На підприємстві повідомили, що торік на заводі провели капремонти основних виробничих агрегатів, а також реалізували інвестиційні проєкти з охорони праці, інформаційних технологій та соціальної сфери. Загальний обсяг інвестицій склав 938 млн гривень.

Серед ключових проєктів — ремонт трьох доменних печей з загальним об’ємом інвестицій понад 230 млн гривень. Аналогічні інвестиції скеровано на виконання комплексу капітальних ремонтів основних агрегатів прокатного переділу.

Комбінат виконав капітальний ремонт устаткування двох агломашин, включно із ревізією природоохоронного обладнання. Також впроваджено низку інвестпроєктів з діджиталізації виробничих процесів та оновлення IT-інфраструктури. Щороку підприємство інвестує у покращення умов робочого побуту для працівників: капітально відремонтовано два санітарно-побутові приміщення та встановлено два нових модульних санкорпуси.

Нагадаємо, "Запоріжсталь" – одне з підприємств, що входить до групи "Метінвест" Ріната Ахметова.

Торік "Метінвест" заплатив до бюджету майже 20 млрд грн податків. Це на 36% більше, ніж у 2023 році. Також з 24 лютого 2022 року "Метінвест", з урахуванням спільних підприємств, витратив на капітальні інвестиції в Україні понад 30 млрд грн — це другий показник у державі.