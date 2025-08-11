Запланована подія 2

Карта бойових дій в Україні на 11 серпня 2025 року

військові
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1265-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 11 серпня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 11 серпня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 11 серпня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 11 серпня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 11 серпня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 11 серпня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 11 серпня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 11 серпня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 11 серпня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктів 59 авіаційних ударів, скинувши 111 керованих бомб. Крім цього, здійснив 6009 обстрілів, з яких 105 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4615 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема, по районах населених пунктів Великомихайлівка, Тихе Дніпропетровської області; Новомиколаївка, Новоданилівка, Юльївка, Запоріжжя Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу та техніки, засіб протиповітряної оборони та три артилерійські системи ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося дві атаки противника. Ворог завдав десять авіаційних ударів, скинувши 20 керованих бомб, здійснив 293 обстріли, зокрема 10 — із реактивних систем залпового вогню.

Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 11 серпня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська відбили чотири атаки ворога в районі Вовчанська.

Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 11 серпня 2025 року

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Радьківки, Кіндрашівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 11 серпня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Карпівка, Колодязі, Греківка, Торське та у бік Шандриголового й Дронівки.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 11 серпня 2025 року

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили п’ять ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися потіснити наші війська поблизу Григорівки, Виїмки та Верхньокам’янського.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 11 серпня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано шість боєзіткнень, агресор намагався просуватись у районах Новомаркового, Часового Яру та у бік Білої Гори.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 11 серпня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Олександро-Калинове, Катеринівка та у бік Русиного Яру й Плещіївки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 11 серпня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмові і наступальні дії агресора у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Затишок, Кучерів Яр, Никанорівка, Червоний Лиман, Миролюбівка, Сухецьке, Чунишине, Звірове, Котлине, Горіхове, Дачне та Федорівка.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 11 серпня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 33 атаки противника поблизу населених пунктів Зелений Гай, Вільне Поле, Темирівка, Філія, Маліївка, Мирне, Олександроград, Воскресенка, Шевченко та Ольгівське.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 11 серпня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили дві атаки у районі Малинівки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 11 серпня 2025 року

На Оріхівському напрямку загарбницькі війська атакували в районі Кам’янського та у напрямку Малої Токмачки, українські захисники відбили чотири наступальні дії.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 11 серпня 2025 року

На Придніпровському напрямку агресор провів чотири марні спроби наступу на позиції наших захисників.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 11 серпня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, 23 липня відбулася третя зустріч української та російської делегацій у Туреччині. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив, що серед головних тем були припинення вогню, звільнення полонених і зустріч лідерів заради справедливого миру.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Ольга Опенько