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Карта бойових дій в Україні на 12 лютого 2025 року

військові, зсу
Велика війна триває майже три роки. Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Триває 1085-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 12 лютого 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 12 лютого 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 12 лютого 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 12 лютого 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 12 лютого 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 12 лютого 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 12 лютого 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 12 лютого 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 12 лютого 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 12 лютого 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 12 лютого 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 95 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів із застосуванням 20 ракет, а також - 89 авіаударів, скинувши 149 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад шість тисяч триста обстрілів, з них 174 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень 2354 дрони-камікадзе.

Останні новини з фронту за сьогодні

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Грем’ячка, Краснопілля, Чернеччина, Золочів, Ветеринарне, Осиново, Зелений Гай, Ступочки, Дружківка, Катеринівка, Олександро-Шультине, Покровськ, Леонтовичі, Муравка, Гродівка, Звірове, Оріхів, Святопетрівка, Гуляйполе, Омельник, Придніпровське.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, шість артилерійських систем, два засоби ППО, одну радіолокаційну станцію та три пункти управління БпЛА російських загарбників.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 12 лютого 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Новосергіївка, Нове, Зелений Гай, Новолюбівка та Ямполівка.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 12 лютого 2025 року

На Сіверському напрямку наші захисники відбили один штурм окупаційних військ поблизу Білогорівки.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 12 лютого 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення в районах Васюківки, Григорівки та Часового Яру.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 12 лютого 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Диліївка та Щербинівка.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 12 лютого 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмів агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Піщане, Покровськ, Успенівка, Улакли, Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Молодецьке, Удачне, Надеждинка, Олексіївка, Дачне та Шевченко.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 12 лютого 2025 року

На Новопавлівському напрямку, ворог вісім разів марно намагався прорватися поблизу населеного пункту Костянтинопіль.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 12 лютого 2025 року

На Гуляйпільському напрямку відбулось три боєзіткнення з противником в районі населених пунктів Новосілка та Чарівне.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 12 лютого 2025 року

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України вчора відбили 15 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 40 авіаційних ударів із застосуванням 56 керованих авіабомб, а також здійснив 634 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 29 - із реактивних систем залпового вогню.

На Харківському, Оріхівському та Придніпровському напрямках минулої доби противник штурмових дій не проводив.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 12 лютого 2025 року
Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 12 лютого 2025 року
Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 12 лютого 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, в Україні запускають проєкт "Лінія дронів". Ініціатива спрямована на розвиток та масштабування ефективних підрозділів безпілотних систем ЗСУ.

Крім того, Міністерство оборони України розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств. 

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Автор:
Світлана Манько