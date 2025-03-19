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Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації

Карта бойових дій в Україні на 19 березня 2025 року

війна
Велика війна триває три роки / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1120-й день повномасштабної війни в Україні.

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Мапа бойових дій в Україні станом на 19 березня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 19 березня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 19 березня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 19 березня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 19 березня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 19 березня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 19 березня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 19 березня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 19 березня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 19 березня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 19 березня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 140 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 65 авіаційних ударів, скинув 81 КАБ, залучив для ураження майже 2200 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив 5300 артилерійських обстрілів, зокрема 88 – із реактивних систем залпового вогню.

Противник завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Медведівка, Семенівка Чернігівської області; Миропільське, Петрушівка, Тур’я, Угроїди, Михайлівське Сумської області; Козача Лопань Харківської області; Новодарівка, Гуляйполе, Залізничне, Єгорівка Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження особового складу, дві гармати та склад озброєння і військової техніки загарбників.

На Харківському напрямку ворог 10 разів марно намагався просунутися в районі Вовчанська та у бік Малої Шапківки.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 19 березня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Петропавлівка та Загризове.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 19 березня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Ямполівки, Надії та в напрямку Зеленої Долини і Нового.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 19 березня 2025 року

На Сіверському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районі населеного пункту Верхньокам’янське.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 19 березня 2025 року

На Краматорському напрямку ворог вчинив шість атак на позиції наших військ у районах Часового Яру, Курдюмівки, Оріхово-Василівки та в напрямку Маркового і Предтечиного.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 19 березня 2025 року

Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 21 раз атакував українські підрозділи в районах Озарянівки, Дружби, Торецька.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 19 березня 2025 року

На Покровському напрямку впродовж минулої доби наші захисники зупинили 39 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Олександропіль, Зелене Поле, Єлизаветівка, Промінь, Котлине, Преображенка, Котлярівка, Звірове, Удачне, Андріївка та у бік Олексіївки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 19 березня 2025 року

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 9 атак загарбників у районі Костянтинополя.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 19 березня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили дві атаки противника в напрямку Привільного та Вільного Поля.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 19 березня 2025 року

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили три атаки в районах населених пунктів Щербаки та Степове.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 19 березня 2025 року

На Придніпровському напрямку наші захисники успішно відбили три ворожі атаки.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 19 березня 2025 року

У Курській області минулої доби українські воїни відбили 21 атаку загарбників, також ворог завдав 27 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 33 КАБ, та здійснив 209 обстрілів, три з яких – із РСЗВ.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 19 березня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ спростував заяви про нібито оточення українських підрозділів у Курській області. Бойові дії на Курському напрямку тривають, проте українські підрозділи перегрупувалися, зайняли вигідніші рубежі оборони та продовжують виконувати бойові завдання.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько