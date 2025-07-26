Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,77

+0,01

EUR

49,10

+0,12

Готівковий курс:

USD

41,70

41,63

EUR

49,20

49,05

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 26 липня 2025 року

Генштаб
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1249-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 26 липня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 26 липня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 26 липня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 26 липня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 26 липня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 26 липня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 26 липня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 26 липня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 26 липня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 26 липня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 191 бойові зіткнення.

Вчора загарбники завдали одного ракетного та 60 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 78 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 4172 дрони-камікадзе та здійснили 6279 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Яструбине Сумської області; Харків; Русин Яр, Миколаївка, Родинське, Сухий Яр, Білецьке, Суворове, Покровськ, Шахове Донецької області; Білогір’я, Оріхів Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, дві артилерійські системи, пункт управління БпЛА та два інших важливих об’єкти ворога.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські підрозділи відбили п’ять атак окупантів. Також противник завдав семи авіаударів, скинувши при цьому чотирнадцять КАБ, здійснив 326 обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 26 липня 2025 року

На Південно–Слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Глибокого, Фиголівки та в напрямку Козачої Лопані та Кудіївки.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 26 липня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося одне боєзіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районі Степової Новоселівки.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 26 липня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Середнє, Рідкодуб, Ямполівка, Колодязі та Діброва.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 26 липня 2025 року

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили 32 наступальні дії загарбників в районах Григорівки, Верхньокам’янського, Федорівки та Виїмки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 26 липня 2025 року

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано п’ять боєзіткнень, окупант намагався просуватись в районі Часового Яру та в бік Білої Гори й Предтечиного.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 26 липня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив п’ять атак у районах Диліївки, Торецька та Русиного Яру.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 26 липня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Разіне, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Новоукраїнка та Олексіївка.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 26 липня 2025 року

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 26 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Товсте, Новохатське, Шевченко, Воскресенка та Темирівка.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 26 липня 2025 року

На Оріхівському напрямку окупанти намагалися просунутися у районі Кам’янського.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 26 липня 2025 року

На Придніпровському напрямку війська агресора здійснили вісім марних спроб просунутися уперед на позиції наших підрозділів.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 26 липня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 26 липня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Нагадаємо, 23 липня відбулася третя зустріч української та російської делегацій у Туреччині. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив, що серед головних тем були припинення вогню, звільнення полонених і зустріч лідерів заради справедливого миру.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Гойденко