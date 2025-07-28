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Карта бойових дій в Україні на 28 липня 2025 року

військові
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ / Генштаб ЗСУ

Триває 1251-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 28 липня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 28 липня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 28 липня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 28 липня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 28 липня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 28 липня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 28 липня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 28 липня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 28 липня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 28 липня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 28 липня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 158 боєзіткнень. За уточненою інформацією, загарбники завдали 86 авіаційних ударів, скинули 132 керовані авіаційні бомби. Крім цього, росіяни залучили для ураження 4413 дронів-камікадзе та здійснили 5960 артилерійських обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах, зокрема 85 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Чугунівка, Шев’яківка – Харківська область; Родинське, Мирноград, Миколаївка, Покровськ – Донецька область; Білогір’я, Новоандріївка, Зарічне, Степногірськ – Запорізька область; Львове – Херсонська область.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, одну гармату та одну радіолокаційну станцію противника.

На Південно-Слобожанському напрямку агресор сім разів атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Зелене, Фиголівка, Западне та в напрямку Петро-Іванівки.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 28 липня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Радьківки, Голубівки та Богуславки.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 28 липня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах Греківки та в напрямках Середнього, Григорівки й Шандриголового.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 28 липня 2025 року

На Сіверському напрямку наші захисники успішно зупинили дев’ять атак поблизу Серебрянки, Верхньокам’янського, Григорівки та в напрямку Сіверська.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 28 липня 2025 року

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано одне боєзіткнення поблизу Ступочок.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 28 липня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак у районах Олександро-Калинового, Русиного Яру, Торецька, Щербинівки та Яблунівки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 28 липня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Мирноград, Новоекономічне, Разіне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Олексіївка, Полтавка, Котлине, а також у напрямках населених пунктів Покровськ, Білицьке, Новоукраїнка, Новопавлівка, Заповідне, Родинське.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 28 липня 2025 року

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 10 атак у районах населених пунктів Зелене Поле, Новодарівка, Піддубне, Мирне, та в напрямку Андріївки-Клевцового, Темирівки й Олександрограда.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 28 липня 2025 року

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 28 липня 2025 року

Протягом минулої доби на Придніпровському напрямку ворог здійснив п’ять спроб просунутись уперед у напрямку Придніпровського.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 28 липня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, 23 липня відбулася третя зустріч української та російської делегацій у Туреччині. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив, що серед головних тем були припинення вогню, звільнення полонених і зустріч лідерів заради справедливого миру.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Ольга Опенько