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Карта бойових дій в Україні на 3 травня 2025 року

війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1165-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 2 травня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 3 травня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 3 травня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 3 травня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 3 травня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 3 травня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 3 травня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 3 травня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 3 травня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 3 травня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 3 травня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 3 травня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 216 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 101 авіаудару, зокрема, скинув 183 КАБ. Крім цього, здійснив майже 6700 обстрілів, з них 131 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень 2694 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Тур’я та Мала Рибиця Сумської області Сумської області; Цапівка, Великі Проходи, Дементіївка, Одрадне Харківської області; Шахове, Новоекономічне, Полтавка, Малинівка, Нова Полтавка, Гнатівка, Покровськ, Новосергіївка, Удачне, Новопавлівка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Малі Щербаки, Новоандріївка Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

Вчора авіація і ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураженнч по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, двох пунктах управління, двох артилерійських системах, двох засобах ППО та одній станції РЕБ противника.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося шість боєзіткнень, противник атакував у районах Вовчанська та Кам’янки.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 3 травня 2025 року

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів Колісниківка, Нова Кругляківка та Загризове.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 3 травня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. Намагався просунутися уперед неподалік населених пунктів Нове, Зелена Долина, Колодязі, Мирне, Сергіївка, Греківка та Копанки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 3 травня 2025 року

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили один штурм ворожих військ в районі Білогорівки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 3 травня 2025 року

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося вісім штурмових дій противника в районі Часового Яру та в бік Новомаркового і Білої Гори.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 3 травня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак в районах Торецька, Кримського, Дружби та Сухої Балки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 3 травня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 83 атаки агресора у районах населених пунктів Водяне Друге, Новоторецьке, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Шевченко, Котлине, Удачне, Надіївка, Котлярівка, Преображенка та Андріївка.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 3 травня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 23 ворожих штурми в районах Рівнополя, Привільного, Розливу, Костянтинополя, Бурлацького, а також в напрямку Одрадного та Багатиря.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 3 травня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку, поблизу Високого (кол.Червоне), Сили оборони відбили шість ворожих атак.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 3 травня 2025 року

На Оріхівському напрямку, в районах населених пунктів Щербаки, Мала Токмачка та Степове, загарбники здійснили п’ять штурмів позицій наших захисників.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 3 травня 2025 року

Минулої доби на Придніпровському напрямку агресор наступальних дій не проводив.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 3 травня 2025 року

На Курському напрямку вчора наші воїни відбили 20 атак противника. Ворог завдав 235 артилерійських обстрілів, з них 15 — із реактивних систем залпового вогню; здійснив 14 авіаційних ударів, скинувши 23 КАБ.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 3 травня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, попри гучні заяви російського диктатора про готовність до припинення вогню на травневі свята, армія РФ значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку. Ворог намагається прорвати оборону українських військових і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Тетяна Гойденко