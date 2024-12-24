Компанія GRC.UA презентувала дослідження "Барометр ринку праці 2024-2025"

Компанія GRC.UA провела онлайн-конференцію по дослідженню "Барометр ринку праці 2024-2025" GRC.UA, де презентували результати дослідження та обговорили ключові тенденції та виклики, що впливають на український та глобальний ринки праці.

HRD та ТОП-менеджери провідних українських компаній: МХП, ДАРНИЦЯ, РАЙФ, ФОРА поділилися своїм досвідом, кожен у своїй професійній області.

Модератором та співорганізатором Барометру ринку праці виступила Альона Кавка, HRD KNESS, media_hr_expert.

Дані були зібрані через онлайн-опитування, проведене з серпня по листопад 2024 року.

У дослідженні взяли участь представники різних галузей. Було охоплено всю географію України, за винятком окупованих територій та Криму. Всього 2704 компаній з 28 галузей та 6641 респондентів шукачів/працівників.

Основні висновки дослідження включають виклики та тенденції у сфері зайнятості, динаміку зарплат та мотивацію під час війни. Також розглядається попит на певні навички та фактори, що впливає на повернення мігрантів для відновлення України.

Дослідження є цінним ресурсом для розуміння динаміки українського ринку праці.

За цим посиланням можна переглянути аналітичний звіт Барометр ринку праці 2024-2025 від GRC.UA.

Тут можна переглянути презентацію.

Тут - подивитися відеозапис події.