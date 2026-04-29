Категорія
Новини
Дата публікації

Конкурс маркетингових проєктів X-RAY 2026: розпочато прийом заявок

X-RAY 2026
MMR анонсує прийом заявок для участі у Конкурсі маркетингових проєктів X-RAY

Маркетолог у 2026-му році працює без інструкції. Те, що вчора давало результат, сьогодні може не спрацювати зовсім. Аудиторія стала більш чутливою, менш передбачуваною і значно вимогливішою до брендів.

Бюджети скорочуються, швидкість рішень зросла, кількість інструментів теж. Але разом із цим зросла і ціна помилки. У світі хаосу виграють ті, що можуть визначити головне та вчасно знаходять рішення, що витримують контекст.

MMR анонсує прийом заявок для участі у Конкурсі маркетингових проєктів X-RAY. Тут відзначають кейси, які не загубилися серед інформаційного шуму, а спрацювали чітко, сміливо та результативно. Кампанії, що не просто привернули увагу, а довели свою ефективність. Креатив, стратегія, інновації і жодної магії – лише сильний маркетинг.Хто став найкращим у кожній із номінацій, ми дізнаємося 3 червня під час MRKTNG-марафону. Усі деталі щодо івенту ви знайдете незабаром на сторінках MMR. Якщо ваш проєкт став тим самим точним рішенням у неточний час — йому тут точно місце.

Номінації X-RAY:

  • Кампанія року. Найкраща маркетингова кампанія, реалізована брендом у будь-якому каналі — онлайн чи офлайн.
  • Brand Experience. Найкращі приклади взаємодії споживачів із брендами, що створюють незабутні враження для аудиторії в онлайні та/або офлайні (у точках продажу, на заходах, створення інтерактивних просторів і т.д.).
  • Соціальний маркетинг. Проєкти, що підіймають важливі соціальні теми: від внутрішніх КСВ ініціатив до масштабних колаборацій із фондами/партнерами.  
  • Інновація року. Кампанії, де застосовано нові інструменти, технології або нестандартні формати, які суттєво підвищили ефективність маркетингових ініціатив.
  • Ситуативний маркетинг. Активації в офлайні та/чи онлайні, що швидко та влучно реагують на контекст, події або суспільні настрої. 
  • Кампанія в соцмережах. Кампанії, реалізовані у TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Threads, що досягли значного охоплення або залученості.
  • Дизайн року. Дизайн для digital- та offline-кампаній, ребрендинг, розроблення корпоративного стилю тощо.
  • Кампанія за участі інфлюєнсера. Успішна співпраця з інфлюєнсером у рамках маркетингової офлайн- та/чи онлайн-активації.
  • Міжнародна кампанія року. Проєкти, які презентували український бренд за межами країни, вивід продукту/послуги на зовнішній ринок.
  • Колаборація року. Найкращі спільні кампанії або продукти двох (або більше) брендів, створені заради спільної цілі та win-win результату.
  • Інтеграція року. Яскрава колаборація бренду з медіа, заходом, платформою чи іншим партнером, що створила додану цінність для обох сторін.
  • Найкраща маркетинг-команда. Команда, яка продемонструвала виняткову ефективність, злагоджену роботу, креативність та стратегічне мислення у реалізації маркетингових ініціатив.
  • Найкращий маркетинг-директор. Лідер, що визначає вектор розвитку бренду, вміє бачити наперед, трансформує тренди в ефективні стратегії та веде команду до результату. За системність, сміливість і вплив на ринок.

Заповнити анкету для участі в X-RAY можна за посиланням. Кінцевий термін подачі — 11 травня 23:59.